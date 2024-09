Szpiedzy i dywersanci trafili do aresztów

Tomasz Siemoniak podkreślił, że sfera cyberprzestrzeni staje się coraz ważniejsza. — Jest narzędziem do tego, by koordynować i organizować na terenie Polski różne działania obcych służb — powiedział.

Zwrócił uwagę na akty dywersji, z którymi walczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja. — Od stycznia tego roku jest kilkanaście osób aresztowanych w związku z planowaniem i próbami podjęcia dywersji. Te działania zawsze też mają swoje odzwierciedlenie w sieci, czy to jeśli chodzi o organizację, czy jeśli chodzi o propagandę wokół tych spraw — mówił Siemoniak.

— W ostatnich dniach dzięki współpracy służb udało się rozbić grupę dywersantów, której celem było wyłudzenie informacji, doprowadzenie do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych i prowadzić de facto cyberwojny — powiedział z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wyjaśnił, ze chodziło o firmy związane są z obszarem bezpieczeństwa.

Minister zwrócił uwagę, że tylko "w pierwszym półroczu 2024 r. zgłoszono ponad 400 tys. incydentów związanych z cyberatakami" i podjęto ok. 100 tys. działań służb związanych z rozpoznaniem tych, które rzeczywiście wskazywały na ataki. — To pokazuje, że rok do roku zwiększyła się ich ilość o 100 proc. — powiedział. Dodał, że "w całym 2023 roku zgłoszono 370 tys. incydentów.

Podkreślił, że "polskie służby z pełną odpowiedzialnością działają, żeby zapobiegać różnego rodzaju incydentom już na poziomie ich wykrywania".

— W ostatnich dniach dzięki współpracy służb związanych z Ministrem Koordynatorem Służb i służb zaangażowanych przy Ministerstwie Cyfryzacji udało się rozbić grupę dywersantów, która w Polsce miała określone cele i była adresowana z określonego miejsca — poinformował Krzysztof Gawkowski.

I dodał, że celem działań białoruskich i rosyjskich służb w Polsce w zakresie cyberbezpieczeństwa było i jest wyłudzenie informacji, doprowadzenie do szantaży indywidualnych i instytucjonalnych.

Minister zapewnił, że "te wszystkie instytucje zostały przez służby poinformowane". — Są one objęte postępowaniem operacyjnym, ale cel operacyjny, który wyznaczyli sobie adwersarze, czyli wejście, wyłudzenie danych, a później szantaże - został zatrzymany — powiedział Gawkowski. Jak zaznaczył, że to olbrzymi sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej, przy współpracy oczywiście ze służbami wojskowymi".

Wyjaśnił, że celem ataków było doprowadzenie do paraliżu w zakresie politycznym, militarnym i gospodarczym państwa.

ih/(PAP)