Komórki zabronione nawet na przerwach

Uczniowie w greckich szkołach nie mogą używać komórek ani na lekcjach, ani na przerwach. Tak zdecydował tamtejszy minister edukacji i Kyriakos Pierrakakis. Za nagranie kogoś w prywatnej sytuacji może grozić wydalenie ze szkoły.

—Pokazywanie i używanie komórek jest zakazane. Telefon może być w twojej kieszeni, dotyczy to nawet przerw, a karą (za złamanie przepisów) jest jednodniowe zawieszenie — wyjaśnił minister,

— W wyjątkowo poważnych przypadkach, gdy ktoś nagrywa innego ucznia w osobistej, stresującej sytuacji, osoba odpowiedzialna za nagranie może być nawet przeniesiona do innej szkoły — dodał.

— To są narzędzia, których pracownicy edukacji stale domagali się od ubiegłego roku szkolnego" - oświadczył minister. Według niego jest to sprawa zdrowia publicznego. — To nie jest kwestia technofobii, lecz zmienienia tego, jak używane są telefony — podkreślił.

ih/PAP

