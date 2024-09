„Zmieniamy przyzwyczajenia” - wraca coroczna akcja promująca ekologiczny transport

"Zmieniamy przyzwyczajenia" to kampania edukacyjna – już tradycyjnie prowadzona we wrześniu przez olsztyński urząd miasta, zachęcająca do szukania korzystnych nawyków w różnych obszarach naszego życia. Jeden z nich dotyczy podróżowania na terenie miasta.

Projekt pod hasłem "Sam sobie sterem - wszędzie pieszo lub rowerem" jest realizowany w Olsztynie od kilku lat. Jego główny cel to zachęcenie do świadomej zmiany nawyków transportowych. Kampania kierowana jest do różnych grup. Tegoroczne przedsięwzięcie zaczyna się 9 września i potrwa do 22 września.

- Wybieranie alternatywnych, ekologicznych środków transportu i wykorzystanie ich w codziennych podróżach pozytywnie wpływa nie tylko na jakość środowiska, ale także na zdrowie mieszkańców - mówi prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk.

W tym roku kampania jest skierowana głównie do przedszkoli. Będzie polegać na gromadzeniu jak największej liczby "aktywnych kilometrów", które można zdobyć podróżując do placówki pieszo, rowerem, hulajnogą lub innym ekologicznym środkiem transportu.

- Aby wziąć udział w akcji, każde przedszkole zobowiązane jest nagrać krótki filmik promujący alternatywne środki transportu, a obowiązkiem dzieci jest codzienne wypełnianie "karty aktywności", na której należy wpisać rodzaj środka transportu oraz liczbę przebytych kilometrów - wyjaśnia zastępczyni prezydenta Olsztyna, Justyn Sarna-Pezowicz.

Do akcji zbierania kilometrów dla danego przedszkola mogą włączyć się oczywiście same dzieci, ale także pracownicy, rodzice i inne osoby, które chcą wesprzeć ulubioną placówkę. Zadaniem tych osób jest wypełnianie specjalnej "wkładki dla członków rodzin".

Trzy najbardziej aktywne przedszkola dostaną interaktywne monitory z oprogramowaniem do nauki zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast indywidualni uczestnicy rywalizacji mogą liczyć na rowerowe gadżety - kaski, bidony, lampki, dzwonki i odblaski.

Tegoroczna kampania to część Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września 2024 roku).