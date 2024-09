Premier Giorgia Meloni zapewniła o niezachwianym poparciu Włoch dla Ukrainy podczas spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w sobotę, w kuluarach ekonomicznego Forum Ambrosettiego w Cernobbio nad jeziorem Como.

Meloni powiedziała, że opuszczenie Ukrainy „nie przyniesie pokoju, ale chaos” i konsekwencje gospodarcze „poważniejsze niż dzisiejsze wsparcie Ukrainy”. Zadeklarowała wsparcie dla Ukrainy w programie włoskiej prezydencji w G7 i stałe zaangażowanie Włoch na rzecz „obrony Ukrainy oraz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Podczas obrad forum za „rosyjską propagandę" uznała tezę, że wynik wojny został już przesądzony. Dodała, że wsparcie Zachodu sprawi ostatecznie, że będą możliwe rozmowy pokojowe. „W przypadku inwazji nie prowadzi się rozmów pokojowych, nie potrzeba stołu negocjacyjnego. Jego potrzeba pojawia się, jeśli w ogóle, w sytuacji patowej (...), do której powstania się przyczyniliśmy” — powiedziała.

Meloni dodała, że Chiny i Indie również mają „rolę do odegrania” w rozwiązaniu konfliktu. „Jedyne, co nie może się zdarzyć, to myślenie, że konflikt można rozwiązać, porzucając Ukrainę” - podkreśliła.

Zełenski powiedział na forum w piątek, że Ukraina potrzebuje pełnego wsparcia sojuszników, aby zająć silną pozycję w przyszłych negocjacjach z Rosją.

W poście na platformie X po spotkaniu z Meloni napisał, że omówił z nią plany osiągnięcia pokoju, a także strategię odbudowy Ukrainy, skupiając się na ukraińskim systemie energetycznym.

Przed spotkaniem z włoską premier ukraiński przywódca spotkał się z kilkudziesięcioma włoskimi liderami biznesu biorącymi udział w przygotowaniu przyszłorocznej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Zapewnił, że włoskie firmy będą mogły ubiegać się o kontrakty.

Włochy popierają sankcje wobec Moskwy i dostarczają broń do Kijowa, jednak – podobnie jak Węgry – sprzeciwiają się jej używaniu poza terytorium Ukrainy, w przeciwieństwie do większości krajów europejskich. Partner koalicyjny Meloni Matteo Salvini stanowczo sprzeciwia się jakiemukolwiek wtargnięciu Kijowa na terytorium Rosji.

Zełenski zapewnił w piątek, że w żadnym wypadku broń ta nie zostanie użyta do ataków na ludność cywilną lub cele niemilitarne, nawet jeśli „są to nasi wrogowie, ponieważ wspierają politykę Putina”.

Uczestniczący w forum biznesowym w Cenobbio premier Węgier Viktor Orban, sprzeciwiający się zachodniej pomocy dla Ukrainy i współpracujący z Kremlem, zapowiadał przed jego rozpoczęciem, że „oczywiście” spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, ale ostatecznie do spotkania nie doszło.

W piątek Orban ponowił swoje wezwania do zawieszenia broni, które Zełenski natychmiast odrzucił. „Wiele osób mówi teraz o zawieszeniu broni”, ale prezydent Rosji Władimir Putin nigdy nie dotrzymał swoich wcześniejszych zobowiązań. Za każdym razem „znowu zaczęli nas zabijać ” – stwierdził prezydent Ukrainy.

W sobotę na stronie internetowej prezydenta Ukrainy ukazał się komunikat o spotkaniu z Geertem Wildersem, liderem największej holenderskiej partii parlamentarnej.

„Wołodymyr Zełenski podziękował Holandii i całemu narodowi holenderskiemu za ich wszechstronne wsparcie dla Ukrainy: obronne, finansowe i humanitarne” - czytamy w komunikacie. Dodano w nim, że politycy omawiali plan pokojowy Ukrainy mający na celu zakończenie trwającej od 30 miesięcy wojny Rosji przeciw Ukrainie.(PAP)

wr/ kar/