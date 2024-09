Sequel kultowego filmu i nowe dzieło geniusza kina

W pierwszy weekend po rozpoczęciu roku szkolnego na ekrany kin wchodzą zaledwie cztery filmy, ale dwa z nich to jedne z najbardziej wyczekiwanych premier roku. Mowa o "Beetlejuice Beetlejuice", kontynuacji kultowej komedii z lat 80., oraz "Rodzajach życzliwości", nowym dziele Yorgosa Lanthimosa, którego "Biedne istoty" zdobyły w marcu cztery Oscary. Pozostałe produkcje to familijny film "Potworna rodzinka" oraz animacja "Ozi: Głos deszczowego lasu".

W "Beetlejuice Beetlejuice" powraca demoniczny bohater po raz kolejny wywołując chaos. Po rodzinnej tragedii trzy pokolenia Deetzów wracają do swojego domu w Winter River, gdzie Lydia Deetz wciąż nie może uwolnić się od wspomnień o Beetlejuice'u. Jej buntownicza córka Astrid przypadkiem otwiera portal do zaświatów, co zapowiada nadchodzące kłopoty. Jak głosi oficjalny opis filmu, nie trzeba będzie długo czekać, aż ktoś wypowie imię Beetlejuice'a trzykrotnie, przywołując demona z powrotem do akcji.

Do obsady powrócili Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O'Hara, a reżyserię ponownie objął Tim Burton. W ekipie pojawiły się także nowe twarze, w tym Jenna Ortega jako córka postaci Ryder oraz Justin Theroux. Ciekawostką jest udział Moniki Bellucci, która prywatnie jest partnerką Burtona, a w filmie wciela się w żonę tytułowego bohatera. Z kolei Willem Dafoe gra "policjanta w zaświatach". Film otrzymał kategorię wiekową PG-13 z powodu obecności brutalnych scen, dwuznacznych elementów oraz wulgarnego języka, co może być istotne dla rodziców planujących seans z dziećmi.

"Beetlejuice Beetlejuice" otworzył tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji, a w Cannes o Złotą Palmę walczył "Rodzaje życzliwości" Yorgosa Lanthimosa, który jednak zdobył jedynie nagrodę za najlepszą rolę męską dla Jesse'iego Plemonsa. W głównej roli ponownie wystąpiła Emma Stone, która w "Biednych istotach" zdobyła swoją drugą statuetkę Oscara. W filmie zagrały również inne gwiazdy znane z poprzednich produkcji Lanthimosa, jak Willem Dafoe, Margaret Qualley oraz Joe Alwyn. Do obsady dołączyli również Jesse Plemons, Hong Chau, Hunter Schafer i Mamoudou Athie.

"Rodzaje życzliwości" to antologia trzech nowel, których akcja toczy się we współczesnych realiach. Historie łączy powracająca obsada w różnych wcieleniach. Jedna z nowel opowiada o menedżerze próbującym wyrwać się z korporacyjnych więzów, inna o biolożce ocalałej z katastrofy, próbującej odbudować relację z mężem. Scenariusz napisali Lanthimos i Efthimis Filippou, którzy wcześniej współpracowali przy takich filmach jak "Kieł", "Lobster" i "Zabicie świętego jelenia".

W animacji "Ozi: Głos deszczowego lasu" główną bohaterką jest orangutanka Ozi, która żyje szczęśliwie z rodzicami na palmie w deszczowym lesie. Ich sielanka zostaje przerwana, kiedy korporacja GreenZar rozpoczyna wycinkę dżungli. Ozi zostaje rozdzielona z rodziną, ale ostatecznie trafia do sanktuarium, gdzie uczy się komunikacji za pomocą języka migowego. Jej niezwykłe zdolności staną się kluczem do poważnych zmian, a działania młodej orangutanki zadziwią świat.

Włoska komedia fantasy "Potworna rodzinka" opowiada o Lunie i Adalberto, parze planującej wspólne życie. Adalberto w końcu postanawia przedstawić swoją narzeczoną rodzinie, która, jak się okazuje, składa się z wampira, czarownicy, ducha i zombie.

źródło: film.interia.pl