WAMA Film Festival - przedstawiamy składy jurorskie Konkursu Filmów Krótkich

Jury Konkursu Filmów Krótkich:

Bartosz M. Kowalski - absolwent szkół filmowych w Paryżu i Los Angeles. Autor nagradzanych dokumentów HBO "Moja Wola" oraz "Niepowstrzymani". Zwycięzca Konkursu Scenariuszowego Script Pro 2014. Nominowany do Paszportu Polityki i nagrody Gildii Reżyserów Polskich. Jego debiut fabularny "Plac zabaw" miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w San Sebastian, wyróżniony został m.in. na festiwalach w Gdyni, Warszawie, Koszalinie, Londynie czy Melbourne. Ostatnie lata współpracował z Netflixem, dla którego wyreżyserował min. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" i "Ostatnia wieczerza". Jego najnowszy film "Cisza nocna" będzie miał premierę jesienią na najważniejszym festiwalu kina gatunkowego w hiszpańskim Sitges.

Dorota Kędzierzawska- reżyseruje, pisze scenariusze, montuje. Na planach swojej mamy, reżyser Jadwigi Kędzierzawskiej podglądała pracę ekipy filmowej już jako kilkulatka. Studiowała na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Kulturoznawstwa), w moskiewskim WGiK-u na Wydziale Reżyserii Fabularnej oraz w Łódzkiej Szkole Filmowej. Jej drugoroczna etiuda szkolna „Jajko" (1982) otrzymała nominację do studenckiego Oscara. Jest laureatką wielu indywidualnych nagród, w tym Złotego Aleksandra za osiągnięcia życia na festiwalu w Salonikach czy Peace Award na Berlinale. Jest autorką licznie nagradzanych filmów: “Koniec świata”(1988), „Diabły, diabły" (1991), „Wrony" (1994), „Nic" (1998), „Jestem" (2005), „Pora umierać" (2007), „Jutro będzie lepiej" (2010), czy „Inny świat" (2012). Od 2011 roku jest współinicjatorką projektu Polska Światłoczuła, promującego ambitne, polskie kino w małych miejscowościach na terenie całej Polski.

Marcin Wierzchosławski - jest absolwentem Katowickiej Szkoły Filmowej, producentem z wieloletnimi dokonaniami na polu filmu i telewizji. Jego ostatnie projekty to tytuły w reżyserii Agnieszki Holland; „Franz”, w tej chwili w postprodukcji (premiera w 2025) i „Zielona granica” (2023). „Zielona granica” to film dystrybuowany, szeroko komentowany i nagradzany na całym świecie, otrzymał m.in. Nagrodę Specjalną Jury na Festiwali Filmowym w Wenecji oraz nagrodę Polskie Orły dla najlepszego polskiego filmu 2023 roku. Oprócz fabuł uznanych i doświadczonych filmowców (w tym Agnieszki Holland i Xawerego Żuławskiego), Marcin Wierzchosławski ma też w swoim dorobku docenione przez widzów i krytyków pełnometrażowe debiuty fabularne („Kret”, „Na granicy” i „Tata”) oraz wiele filmów dokumentalnych. Marcin Wierzchosławski jest założycielem i szefem firmy producenckiej Metro Films, członkiem Polskiej Akademii Filmowej (PAF), Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) i Polskiej Gildii Producentów (PGP), a także laureatem nagrody Producenta Roku 2023 (w ramach konkursu Wyobraź Sobie) za film „Zielona granica”.

Jury Warmii i Mazur:

Michał Morawski- student dziennikarstwa i komunikacji społecznej, w jego zdaniem najpiękniejszym polskim mieście Olsztyn. Pasjonat kina i aspirujący krytyk filmowy, który nie boi się trudnych tematów i recenzenckich wyzwań. Kocha kinematografię do tego stopnia, że regularnie bywa w kinie nawet 3 razy w tygodniu. Fascynuje go otwarty świat fantastyki i uniwersalne treści sztuki animacji, ale nic nie zastąpi dobrego psychologicznego dramatu czy thrillera. Uwielbia, kiedy odbiorcy nie podaje się wszystkiego na "srebrnej tacy", a film zmusza go do ciągłej analizy oglądanych wydarzeń. Jest współprowadzącym audycji "Magazyn Filmowy" w radiu UWM FM, oraz pisze swoje recenzje w ramach "Fali Filmowej" na fanpage'u NewsW4V3.

Aleksandra Bielska - elblążanka, absolwentka kulturoznawstwa (spec. filmoznawstwo i wiedza o mediach) na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowej organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. Brała udział w programach Skok w Dok. Laboratorium pomysłów dokumentalnych, Kids Kino Docs, a także w Pomorskich Warsztatach Filmowych. Jest autorką projektów upowszechniających kulturę filmową, edukatorką filmową, prowadzi zajęcia na kierunku wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim. Na co dzień pracuje w Kinie Światowid w Elblągu, gdzie m.in. koordynuje DKF im. A. Munka. Jest również aktywistką miejską – działa w stowarzyszeniu kulturalno-społecznym „Bez Lipy”.

Magdalena Rudnicka - nauczyciel języka polskiego i edukacji filmowej w Zespole Szkół w Olsztynku. Absolwentka filologii polskiej i dziennikarstwa. Współpracowała z PISF i FINA jako liderka programu Filmoteka Szkolna dla województwa warmińsko-mazurskiego. Prowadzi Pracownię Filmoteki Szkolnej (kino w szkole), w której organizuje warsztaty filmowe w ramach autorskich projektów, m. in.: Zamiast, Smaki kina (filmowo – kulinarne), Wagary w kinie (międzyszkolne konkursy z wiedzy o filmie), Jeszcze nie jest za późno (realizacja spotów społecznych), Filmoween, Czytam. Polecam! Miejska Gra Filmowa; wizyty na planach filmowych w WFDiF w Warszawie, zajęcia z warsztatu filmu animowanego w Łodzi. Upowszechnia kino gatunkowe podczas zajęć w ramach programu Lekcje w Kinie.

11. WAMA Film Festival odbędzie się między 17 a 21 września 2024 roku w Olsztynie. Projekcje konkursowe odbywają się w Multikinie.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.

