[ZDJĘCIA] Polmlek ma 30 lat!

Wspólny biznes właściciele Grupy Polmlek zaczynali od niewielkiego skupu mleka. Budowali firmę od początku, od podstaw - w połowie lat 90, u progu nowej polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dziś Polmlek jest wiodącym polskim eksporterem, jedną z największych firm branży rolno spożywczej w kraju, technologicznym liderem, firmą, która w wielu wymiarach nadaje ton polskiemu mleczarstwu.

Innowacyjna, dynamiczna, przekraczająca granice – taka jest dziś Grupa Polmlek.

Co leży u podstaw sukcesu Andrzej Grabowskiego i Jerzego Boruckiego? Niewątpliwie zgodna współpraca założycieli i współwłaścicieli Grupy. Ale także, co podkreślają Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski, zaangażowanie rodzin obu właścicieli w rozwój i działalność firmy. Wiele różni Andrzeja Grabowskiego od Jerzego Boruckiego i odwrotnie– różne temperamenty, inne talenty i doświadczenia, także różnica wieku – 7 lat.

Paradoksalnie jednak to różnice są kluczem do trwającej 30 lat współpracy. Różniąc się Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki potrafią się zgodnie uzupełniać – przez to działać skutecznie. Dziś zarządzają Grupą, która skupia15 polskich fabryk i jednego z wiodących producentów mleczarskich oraz dystrybutora żywności - Jibal w Maroko a to nie koniec zagranicznej ekspansji.



Jaką firmą jest Grupa Polmlek?

Przede wszystkim Polmlek po 30 latach to nadal firma rodzinna. W czwartą dekadę istnienia firma wchodzi wzmocniona zaangażowaniem synów właścicieli, Adam Grabowskiego i Szymona Boruckiego – menażerów młodego pokolenia, którzy odpowiadają za coraz bardziej kluczowe obszary firmy. Decyzja o stopniowej sukcesji pokazuje, że zarządzający Polmlekiem zawsze patrzą daleko w przyszłość. Grupa jest liderem innowacji, którego poczynaniom przyglądają się konkurenci w branży, niektórzy podążają szlakami przetartymi przez Polmlek, inni próbują gonić, ale nie da się Polmleku lekceważyć. Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski niewątpliwie potrafią skutecznie rozwijać biznes. Są pionierami budowania przez akwizycje, odważnie konsolidują branżę. Nie tylko przyłączając nowe podmioty w szeregi Grupy - potrafią je sprawnie restrukturyzować. Liczy się dynamika, opłacalność a przede wszystkim specjalizacja zakładów i elastyczność. Mówią - szybko przestawiamy produkcję na to co się aktualnie najbardziej opłaca.

Co najbardziej wpłynęło na rozwój Grupy Polmlek?

Odważne decyzje i nieoglądanie się na innych – idziemy własną drogą. Historyczną już decyzją było przejęcie i rozwój największego dziś zakładu Grupy – mleczarni w Lidzbarku Warmińskim. To jedno z pierwszych przejęć duetu Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski, z pewnością bardzo trafne. Krok po kroku rozbudowywany przez Polmlek zakład jest dziś jedną z najnowocześniejszych mleczarni w Europie. Wszędzie tam, gdzie udało nam się w ciągu minionych lat wyprzedzić konkurencję, automatyzować procesy, wprowadzać nowoczesne produkty (jak WPC i laktozę), odejść od tradycyjnego modelu handlu, odnotowaliśmy zyski. Myśląc o rozwoju nowoczesnego mleczarstwa i o podboju rynków, dzięki którym możemy czuć się bezpieczne biznesowo, mówimy właśnie o naszym zakładzie w Lidzbarku Warmińskim.

Od 8 lat jest to jedna z nowocześniejszych mleczarni w kraju i Europie, szczególnie kompleks proszkowni. W 2023 roku oddaliśmy w Lidzbarku do użytku wysokospecjalistyczną mieszalnię proszków, jest też całkiem nowa suszarnia typu Filtermat. Nowoczesne centrum logistyczne stworzone z myślą o proszkach. Daje nam to niemal nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o tworzenie wyrobów sproszkowanych i ich eksport na światowe rynki – wylicza Jerzy Borucki. Krokiem milowym z perspektywy przyszłości polskiego mleczarstwa jest utworzenie w Lidzbarku kolejnego centrum badawczo rozwojowego, gdzie pracujemy nad pełnoskalową produkcją laktoferyny. Po latach przymiarek i analiz jesteśmy gotowi wraz z naszymi partnerami naukowymi do intensyfikacji badań, których wynik pozwoli wdrożyć technologię przemysłowej produkcji tego arcy-cennego aktywnego białka.

Lidzbark odmieniany jest przez ludzi Polmleku przez wszystkie przypadki, ale Grupa to nie tylko Lidzbark. Spektakularnym przejęciem było historyczne już wyjście Polmleku poza mleczarski krąg i zakup Fortuny, wiodącego producenta soków. Dziś to zakład, który z roku na rok zwiększa produkcję a soki i napoje Fortuna powstają na najbardziej zaawansowanej technologicznie linii. Lidzbarski zakład w konkursie na lidera mleczarskich innowacji goni Polmlek Grudziądz. W Grudziądzu gotowi jesteśmy do produkcji mozzarelli na skalę, jakiej w tej części Europy nikt jeszcze nie testował. Linie są w pełni zautomatyzowane a pakowaniem zajmują się roboty. Oddaliśmy do użytku praktycznie całkowicie nową masłownię. Piotrków Kujawski i Wolsztyn to zakłady Lacpolu – (to także była powszechnie komentowana i nagradzana w branży akwizycja), w tych dwóch zakładach rozpoczęliśmy zakrojone na szeroką skalę procesy inwestycyjne - będzie o nich głośno. Zmiany i rozbudowę przechodzi zakład w Raciążu. Automatyzujemy produkcję w mniejszych spółkach, w Gościnie, w Makowie Mazowieckim w zakładzie w Końskich, Warlubiu – wylicza Andrzej Grabowski.

Dziś klucz do sukcesu to automatyzacja i robotyzacja.

Ostatnie przejęcie mleczarni w Szczekocinach, pokazuje, że Polmlek nadal otwiera nowe obszary - tym razem współpracy z rolnikami ze Śląska i południowej części województwa świętokrzyskiego. Dziś Grupa to liczący się w Polsce, solidny partner dla niemal 10.000 rodzimych rolników. O dobrej współpracy z naszymi dostawcami świadczy zwiększana rok do roku liczba producentów mleka, którzy chcą się wiązać właśnie z nami. Kupujemy mleko już nawet od 3 pokolenia naszych dostawców.

Jibal i wrota na Afrykę to była podróż w nieznane. Gdy Polmlek przejmował marokańską spółkę od francuskiego Bella, media pisały o podróży w nieznane polskiego giganta mleczarskiego. Jak mówią Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski, nic bardziej mylnego. To rynek egzotyczny, ale znany nam od lat -weszliśmy tam z inwestycjami, kupiliśmy zakład, znaczącą sieć dystrybucji, farmę krów, bo wyczuliśmy potencjał. Na rynkach północnej Afryki byliśmy obecni latami z naszymi produktami. Czytamy prognozy rozwoju konsumpcji w północnej Afryce i zapotrzebowania na coraz lepsze jakościowo produkty. Pamiętajmy, że z Polski trzeba wyeksportować co najmniej 30% mleka. W Maroko budujemy hub i otwarcie na kolejne rynki środkowej i północnej Afryki. Zaczęliśmy sprzedaż soków w brandzie Jibal, produkujemy masło, stawiamy linię serków topionych, by poszerzyć gamę produktów. Jibal ma potencjał a sieć dystrybucji jest naszym asem w rękawie – mówi Andrzej Grabowski.