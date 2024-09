Samotnie zajmujesz się dzieckiem? Borykasz się z wyzwaniami, które stawia codziennie życie?

bold textWejdź na https://polmed.pl/opieka-medyczna/samodzielny-rodzic/ i pozwól nam się o Ciebie zatroszczyć.

Opieka medyczna Polmed S.A - sprawdź naszą ofertę na https://polmed.pl/opieka-medyczna/samodzielny-rodzic/

POLMED S.A. to firma działająca w sektorze prywatnej opieki medycznej, świadcząca wszechstronne usługi medyczne dla przedsiębiorstw, instytucji oraz pacjentów indywidualnych od 1999 roku. POLMED S.A. to firma działająca w sektorze prywatnej opieki medycznej, świadcząca wszechstronne usługi medyczne dla przedsiębiorstw, instytucji oraz pacjentów indywidualnych od 1999 roku.

Nasza oferta dla firm obejmuje różnorodne pakiety medyczne dostosowane do potrzeb i budżetu, pełną obsługę medycyny pracy, a także szczepienia oraz akcje profilaktyczne.

Dla klientów indywidualnych Polmed zapewnia dostęp do szerokiego zakresu usług medycznych m.in. konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i badania laboratoryjne.

Nowoczesne placówki medyczne POLMED znajdują się w największych miastach Polski. Firma współpracuje również z ponad 3000 partnerami medycznymi w całym kraju, wspierając pacjentów dzięki Telefonicznemu Centrum Obsługi i nowoczesnemu systemowi informatycznemu.

Pakiety opieki medycznej dopasowane do Twoich potrzeb

Pakiety opieki medycznej POLMED, stworzone z myślą o klientach indywidualnych, to gwarancja bezpieczeństwa i kontroli nad zdrowiem. Kluczowe zalety to szybki dostęp do lekarzy oraz możliwość wyboru spośród licznych placówek medycznych. W zależności od wybranego pakietu, zyskujesz dostęp do szerokiej gamy badań laboratoryjnych, diagnostyki, konsultacji z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz specjalistami, a także możliwość telekonsultacji i korzystania z zabiegów ambulatoryjnych.

Nasza opieka zdrowotna dostępna jest przez cały rok w 18 Centrach Medycznych POLMED oraz w ponad 3000 placówkach partnerskich na terenie Polski. Pakiet jest ważny przez rok od daty aktywacji. Koszt pakietu to opłata roczna, którą można uregulować jednorazowo z rabatem lub w formie miesięcznych płatności. Cena pakietu pozostaje stała przez cały okres trwania umowy.

Pakiety opieki zdrowotnej uwzględniają dopłaty do wybranych świadczeń medycznych, co pozwala na utrzymanie korzystnej ceny pakietu, przy minimalnych dodatkowych kosztach dla pacjenta, które dotyczą jedynie usług, z których faktycznie korzysta.

Kupując pakiet medyczny w POLMED zyskujesz:

- opiekę internisty, lekarza rodzinnego oraz pediatry;

- opiekę najlepszych lekarzy specjalistów

- dostęp do badań diagnostycznych, takich jak USG, RTG i EKG;

- dostęp do pozostałej diagnostyki labolatoryjnej typu rezonans, tomografia, mammografia, badania endoskopowe oraz EEG.

Dlaczego warto korzystać z Portalu Pacjenta POLMED?

Portal Pacjenta POLMED to narzędzie, które upraszcza i usprawnia korzystanie z pakietu medycznego oferowanego przez pracodawcę. Dzięki niemu możesz łatwo umawiać wizyty stacjonarne i telekonsultacje, zgłaszać potrzeby dotyczące badań laboratoryjnych i diagnostycznych, oraz odnawiać recepty na leki, które przyjmujesz na stałe.

Portal umożliwia również przesyłanie skierowań na badania oraz dokumentacji medycznej z innych placówek, co ułatwia kontynuację leczenia.

W Portalu Pacjenta automatycznie dostępne są wyniki badań przeprowadzanych w Centrach Medycznych POLMED oraz punktach pobrań Diagnostyki, w tym również archiwalne wyniki. Na portalu pacjenta znajdziesz również dokumentację z wizyt w Centrach Medycznych POLMED oraz telekonsultacji.

Możesz także przesłać dokumentację medyczną z leczenia w innych placówkach. Dokumentacja w Portalu Pacjenta jest bezpieczna, a Ty masz możliwość korzystania z teleporad specjalistów z dowolnego miejsca w Polsce.

Badania profilaktyczne dostosowane do Twoich potrzeb

Regularne badania profilaktyczne pomagają w wykrywaniu ryzyka chorób zanim pojawią się ich objawy. Podejmowanie działań profilaktycznych u osób z podwyższonym ryzykiem może obniżyć rozwój poważnych schorzeń oraz pozwala na szybką diagnozę, jeśli mamy problemy zdrowotne. Pakiet dostępnych szczepień zmniejsza ryzyko zachorowania oraz łagodzi przebieg choroby, jeśli do niej dojdzie.

Jeśli masz wątpliwości co do swoich objawów lub chcesz mieć pewność, że dbasz o swoje zdrowie, wybierz jeden z naszych starannie dobranych pakietów badań profilaktycznych. Oferujemy także Karty Podarunkowe, które mogą być doskonałym prezentem dla bliskich, umożliwiając im wykonanie niezbędnych badań.

Pakiety badań skierowane są indywidualnie dla kobiet i mężczyzn, kobiet w trakcie ciąży; obejmują również diagnostykę chorób, nowotwory, układ pokarmowy oraz badania genetyczne.