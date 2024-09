Połączą Pisz i Giżycko z Warszawą

Wygląda na to, że z Giżycka do warszawy dojedziemy szybciej niż z Olsztyna. Na razie tylko na papierze, ale jeszcze niedawno nie było pewności czy to połączenie w ogóle powstanie. Teraz wychodzi na to, że jednak tak. Tak można bowiem wnioskować z decyzji pełnomocnik rządu ds. CPK Macieja Laska, który zatwierdził wybór wariantu inwestorskiego dla linii kolejowej na odcinku Ostrołęka - Łomża - Pisz - Giżycko o długości ok. 152 km.

Prędkość projektowa dla ruchu pasażerskiego ma wynieść do 250 km/h, a dla towarowego 120 km/h. Oznacza to, że z Giżycka do Centralnego Portu Komunikacyjnego (przez Warszawę) dojedziemy w ok. 2 godz. i 20 minut a po zakończeniu prac PKP PLK na linii z Warszawy/Tłuszcza do Ostrołęki trasa Warszawa – Giżycko zajmie 1:45 godz.

W naszym regionie po wyjściu ze stacji Pisz linia pobiegnie na północ w śladzie dawnej linii kolejowej Pisz – Orzysz i przejdzie przez istniejącą stację Orzysz, gdzie połączy się z linią kolejową nr 223. Dalej nowa linia ominie od strony wschodniej Pianki, jezioro Ublik Mały, Konopki Wielkie oraz Miłki. Następnie od okolic miejscowości Bystry pobiegnie wzdłuż istniejącej linii kolejowej nr 38, by zakończyć bieg w Giżycku. Na razie nie wiadomo jednak kiedy linia powstanie.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do budowę nowego lotniska centralnego dla Polski zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Spółka zajmuje się także system em Kolei Dużych Prędkości, które mają połączyć CPK z różnymi miastami w Polsce.

Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

oprac. Igor Hrywna