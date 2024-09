Karta paliwowa dla małej firmy – jakie daje korzyści?

Karta paliwowa – co to takiego?

Karta paliwowa znana także jako flotowa ułatwia monitorowanie transakcji, jakie dotyczą obsługi każdego pojazdu w Twojej flocie. Na specjalnej platformie, w ramach jednego konta, masz dostępu do danych takich jak: miejsce, czas tankowania oraz ilość zatankowanego paliwa.

Możesz liczyć na upusty w wysokości nawet kilkudziesięciu groszy na litrze. Programy takie obsługiwane są przez stacje wielu koncernów paliwowych, więc kierowcy nie muszą tracić czasu na poszukiwanie stacji z najtańszym paliwem. Dzięki temu możesz lepiej planować trasy, by zmniejszyć zużycie paliwa, a jednoczenie płacić za nie mniej, dzięki rabatom. Karta paliwowa dla małej firmy to wymierne korzyści w postaci zaoszczędzonych środków. Im więcej kilometrów Twoje samochody pokonują, tym mniej płacisz za paliwo.

faktoring, szybki zwrot vat za paliwo tankowane za granicą, czy też możliwość regulowania opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg. Poza wyżej wspomnianymi usługami najlepsze programy kart flotowych oferują także inne rozwiązanie. Może to być

Oszczędności dzięki zniżkom i ofertom specjalnym

Niższe ceny za paliwo możliwe są dzięki specjalnym umowom, jakie firmy wydające karty paliwowe, zawierają z dystrybutorami. To samo dotyczy usług takich jak myjnia, parking, czy też przejazdy tunelami. Oferta ta nie ogranicza się tylko do naszego kraju. Jeżeli Twoje pojazdy często wyjeżdżają za granicę, powinieneś pomyśleć o kartach paliwowych międzynarodowych.

Pozwalają one na korzystanie z takich samych usług, z tym że w kilkudziesięciu krajach naszego kontynentu. Dzięki temu nawet małe firmy transportowe mogą być konkurencją dla dużych flot. Znacząco obniżą swoje koszty, a do tego zapewniają sobie możliwość tankowania na bardzo atrakcyjnych warunkach. W skali miesiąca lub roku oszczędności generowane w ten sposób mogą być naprawdę znaczące. Zwłaszcza jeżeli w firmie pracuje kilka pojazdów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i przejrzystości transakcji

Używanie karty paliwowej zamiast gotówki podczas tankowania zmniejsza ryzyko kradzieży, oraz nadużyć finansowych. Podczas każdej transakcji zapisywane są takie informacje jak m.in. ilość tankowanego paliwa. Dzięki temu właściciel firmy ma czytelny widok na wydatki związane z obsługą każdego pojazdu w jego flocie.

Także kierowcy mogą czuć się bezpieczniej. Nie muszą nosić przy sobie gotówki, pobierać pieniędzy z firmy czy też regulować należności z własnej kieszeni i czekać na zwroty. Zamiast tego rozliczają się właśnie poprzez kartę paliwową. W razie jej kradzieży lub zgubienia łatwo można ją zastrzec. Poza tym jest ona przypisana do konkretnego pojazdu, więc ewentualny złodziej lub znalazca nie będzie w stanie z niej skorzystać.

Bezpieczniejsze są także finanse Twojej firmy. Dzięki możliwości wglądu do wszystkich transakcji możesz zabezpieczyć się przed wieloma sytuacjami. Takimi jak np. zwiększone zapotrzebowanie na paliwa w przypadku niektórych tras, czy też konieczność wnoszenia opłat za płatne odcinki dróg. Możesz przeciwdziałać temu, modyfikując trasy.