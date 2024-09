Urząd wojewódzki: wprowadzają w urzędzie prosty język

W Polsce mamy dwa języki. Jednym mówią ludzie, drugim urzędnicy. Teraz nasz region jako pierwszy może to zmienić i będziemy rozumieć co chcą nam powiedzieć urzędnicy. Przynajmniej ci z urzędu wojewódzkiego. Powstał tam bowiem "Zespół do spraw prostego języka", który powołała dyrektorka generalna naszego urzędu wojewódzkiego Monika Choroszewska-Pleńkowska

Po co?

Ano po to, żeby urzędniczy język był prosty, jasny i zrozumiały. Na pierwszy ogień poszły dotychczasowe wzory pism urzędowych, które mają zostać uproszczone.

Dzięki temu kontakt z urzędem stanie się prostszy i mniej stresujący.

Dobry ruch, panie wojewodo.

Igor Hrywna