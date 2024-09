Na autostradach i drogach ekspresowych powstaną 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości powstaną na autostradach i drogach ekspresowych - poinformował rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. I

Jak poinformowało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), przedsięwzięcie obejmuje zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do rejestrowania wykroczeń w ruchu drogowym. Liczba ta - jak podał CANARD - jest niezbędną do osiągnięcia wartości jednego z kamieni milowych, który został wskazany w Krajowym Planie Odbudowy.

W ramach rozbudowy systemu planowany jest montaż 43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz pięć urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych.

Zapytany o to, czy nie spowoduje to zagrożeń wynikających z gwałtownego hamowania, gdy kierowca zauważy urządzenie jadąc np. autostradą przypomniał, że każde urządzenie do odcinkowego pomiaru prędkości - tak jak w przypadku fotoradaru - jest oznakowane znakiem poprzedzającym pomiar. "Pamiętajmy, że na drogach ekspresowych i autostradach obowiązują limity prędkości, więc niezależnie od tego czy to urządzenie jest, czy nie, każdy z nas jest zobowiązany do przestrzegania Prawa o ruchu drogowym" - powiedział Król.

Zaznaczył, że gwałtowane hamowanie jest zabronione w rozumieniu przepisów Prawa o ruchu drogowym, zaś pojazd powinno się prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo, nie utrudniając innym ruchu.

Zwrócił również uwagę, że statystyki pokazują, że w miejscach objętych nadzorem dochodzi do uspokojenia ruchu.

Montaż 128 urządzeń ma kosztować ponad 161 mln zł, z czego ponad 131 mln będzie pochodziło z KPO.

Lista lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości w naszym regionie:



1. Rychnowo - Olsztynek - S7

2. Węzeł Pasłęk Północ - węzeł Marzewo - S7

3. Węzeł Rączki - węzeł Nidzica Południe - S7

4. Węzeł Olsztyn Południe - Stawiguda - S51

ih/ (PAP)