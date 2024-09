Co najmniej 4 osoby zabite i 30 rannych w strzelaninie w liceum w Atlancie

Co najmniej cztery osoby zostały zabite i 30 rannych w strzelaninie w liceum, do której doszło w stanie Georgia w USA - poinformowała w środę CNN. Służby interweniowały w szkole położonej na obrzeżach miasta Atlanta, podała agencja Associated Press.

Biuro szeryfa w hrabstwie Barrow oświadczyło, że jedna osoba została zatrzymana i przebywa w areszcie.

Biały Dom przekazał, że prezydent USA Joe Biden został poinformowany o strzelaninie i śledzi pilnie rozwój sytuacji.

"Skierowałem wszystkie dostępne zasoby stanowe, aby odpowiedzieć na incydent w liceum Apalachee i apeluję do wszystkich mieszkańców Georgii, żeby połączyli się ze mną w modlitwie o bezpieczeństwo w klasach szkolnych, w hrabstwie Barrow, jak i w całym stanie" - przekazał w oświadczeniu gubernator Georgii Brian Kemp.

W ostatnich dwóch dekadach Stany Zjednoczone doświadczyły setek strzelanin w szkołach. Do największej tragedii doszło na Virginia Tech w 2007 roku, gdzie zginęło ponad 30 osób. Te straszliwe zdarzenia zintensyfikowały debatę o dostępie do broni w USA i słuszności drugiej poprawki konstytucji, która zapewnia Amerykanom dostęp do broni. ih/(PAP)