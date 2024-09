Prezydenci Polski i Litwy o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet: trwa dyskusja na ten temat

Prezydenci Polski i Litwy byli pytani na środowej konferencji prasowej w Warszawie o to, czy rakiety, które mogą wlecieć w polską, i zarazem natowską, przestrzeń powietrzną, powinny być zestrzeliwane. Dopytywano ich, na jakim etapie jest obecnie dyskusja na ten temat wewnątrz NATO.

Nauseda, który rozpoczął w środę dwudniową oficjalną wizytę w Polsce, podkreślił, że w NATO trwają dyskusje na temat zestrzeliwania takich rakiet. Zaznaczył, że istotne w tym wypadku byłoby precyzyjne określenie, w którym momencie rakieta przekroczyła granicę danego państwa i czy faktycznie to nastąpiło. Zauważył, że w przypadku rakiet i dronów kluczowe jest bezpieczeństwo danego kraju Sojuszu. Zaznaczył, że gdyby zaistniała taka potrzeba, to można by niszczyć takie obiekty.

Jak mówił, jest też druga kwestia - ewentualnego zestrzeliwania obiektów, które znajdują się jeszcze nad terytorium państwa z poza NATO, ale mogą stworzyć ryzyko dla bezpieczeństwa kraju natowskiego. "Państwa natowskie rozpoczęły dyskusję na ten temat. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, że ta dyskusja jest zakończona i mamy jakieś jej konkretne rezultaty, ale nasze kraje wspólnie z innymi państwami inicjują takie dyskusje i chcą, by ta decyzja była podjęta przede wszystkim na szczeblu NATO" - zaznaczył prezydent Litwy.

Andrzej Duda podkreślił, że zgadza się z Nausedą w obu kwestiach. Przypomniał, że w lutym na spotkaniu w Paryżu to Polska przedstawiła propozycję, że można by rozważyć na poziomie Sojuszu "taką, a nie inną formę wspierania Ukrainy, a zarazem wzmocnienia bezpieczeństwa państw NATO, że gdybyśmy obserwowali rosyjskie rakiety czy drony nad terytorium Ukrainy, które potencjalnie mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego, to można byłoby się zastanowić nad tym, by siły zbrojne Sojuszu nie mogłyby wobec tych rakiet zastosować czynników neutralizujących, czyli zestrzelić je jeszcze nad terytorium Ukrainy".

Jak dodał, ta propozycja spotkała się z dużym aplauzem władz ukraińskich. Jednocześnie - zaznaczył - w ramach NATO różni przywódcy mieli w tej kwestii odmienne od siebie stanowiska. "I ten problem cały czas jest dyskutowany" - zaznaczył. (PAP)

wni/ reb/ sdd/