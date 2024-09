Niewidomi z Polski dotknęli szczytu Kilimandżaro

Stworzyli grupę różnorodnych osób z jasnym celem - zdobycia najwyższego szczytu Afryki. I ta sztuka im się udała. A było to nie lada wyzwanie, bo było wśród nich troje niewidomych. We wtorkowy poranek wszyscy razem stanęli na szczycie Kilimandżaro.

Projekt nazwali "Dotknąć Kilimandżaro" i złączyli swoje siły, bo połączyło ich to górskie wyzwanie. Troje niewidomych, ich trzech widzących asystentów, lekarka, ratowniczka GOPR, dziennikarz oraz himalaista postanowiło przeżyć wspólnie niezwykłą przygodę. Wyprawę

Pierwotnie planowali, że ich wyprawa potrwa dziesięć dni, a jednak zdobyli szczyt wcześniej. Wyruszyli na trasę 26 sierpnia 2024 roku, a we wtorek 3 września o godzinie 7.30 polskiego czasu stanęli na szczycie Kilimandżaro. "Po długiej, mroźnej nocy, kiedy ciemność wydawała się nie mieć końca, a zmęczenie wgryzało się w nasze ciała, udało się! Atak szczytowy był prawdziwą próbą sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Każdy krok w górę był walką, ale każdy z nas wiedział, że to, co czeka na końcu tej drogi, jest warte każdego wysiłku" - napisali na Facebooku.

Całej grupie towarzyszyły ogromne emocje. "Gdy pierwszy promień słońca przebił się przez chmury, poczuliśmy coś nie do opisania. Zmęczenie zniknęło na moment, a zastąpiła je czysta radość, duma i wzruszenie. Każda kropla potu, każdy trudny oddech - to wszystko zniknęło w obliczu tego, co osiągnęliśmy" - dodali.

Grupa zdobywców ma wielki powód do dumy. "Kilimandżaro jest nasze! I choć teraz jesteśmy wyczerpani, to szczęście i wzruszenie, które nas ogarnęły, będą z nami na zawsze. Ten moment, ten widok, ta chwila - zostaną w naszych sercach na zawsze. Wspólnie, jako zespół, dokonaliśmy czegoś niezwykłego" - podkreślili w mediach społecznościowych.

Uczestnicy wyprawy "Dotknąć Kilimandżaro" nie zapomnieli także o słowach wdzięczności, dla wszystkich których im w tym wyczynie pomogli. "Dziękujemy za każde wsparcie i dobre myśli. Teraz czas na chwilę odpoczynku i zejście w dół, ale wiemy, że nic nie będzie już takie samo. Kiedy spojrzymy na ten szczyt, zawsze będziemy wiedzieć - to MY tam byliśmy!" - zakończyli.

Zanim wyruszyli do Afryki podkreślali, że poprzez swój projekt chcą zmienić szkodliwe stereotypy dotyczące osób niewidomych i przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu. Członkowie grupy "Dotknąć Kilimandżaro" chcieli pokazać, że osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą być zaradne, aktywne oraz wykazywać inicjatywę. Celem było też wskazanie, jak ważna jest rola asystentów, ich pozytywne nastawienie, otwartość oraz zaangażowanie.

PW/Facebook/Zrzutka