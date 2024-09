Krótszy tydzień pracy w ratuszu we Włocławku

Od kilku dni urzędnicy we włocławskim ratuszu pracują tylko siedem godzin dziennie. Jak informuje RMF24.pl, docelowo po trzydzieści pięć godzin w tygodniu będzie wynosić czas pracy we wszystkich jednostkach podlegających miastu.

Co ciekawe, interesanci w ogóle tej zmiany nie zauważą. - Godziny pracy urzędu pozostały takie same, więc mieszkańcy nie odczują, że urzędnicy pracują krócej, bo dla nich nic się nie zmienia - powiedział rozgłośni radiowej Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Było to możliwe dzięki temu, że urzędnicy pracują w trybie "suwakowym" i część z nich przychodzi do ratusza na 7:30, a część na 8:30.

Prezydent Włocławka wyjaśnił w RMF-ie, dlaczego nie został wprowadzony trzydniowe weekend. - Decyzję oddałem moim pracownikom. Mieli dwa scenariusze: jeden to ten, w którym aktualnie pracujemy, a drugi polegał na tym, że część załogi miała przychodzić od poniedziałku do czwartku, a druga od wtorku do piątku. Dosłownie kilkunastoma głosami wygrała ta pierwsza opcja - powiedział Krzysztof Kukucki. Włodarz miasta zapowiedział jednak, że po nowym roku przez kilka miesięcy będzie testowane rozwiązanie z czterodniowym tygodniem pracy.

