To dopiero jest wygrana!

W ostatnim losowaniu Eurojackpot we wtorek (3 września) padła tylko jedna wygrana pierwszego stopnia. Szczęśliwy kupon został wysłany w Polsce, a konkretnie w powiecie cieszyńskim.

Szczęśliwiec wygrał okrągłą sumkę 10 mln euro, co dało w przeliczeniu na złotówki - 42,8 miliona złotych. A szczęśliwe liczby, które przyniosły mu fortunę, to 5, 17, 23, 36, 37 oraz dodatkowe 5 i 9.

To siódma główna wygrana w Polsce w tej europejskiej grze. Jak do tej pory najwyższa padła dwa lata temu w powiecie krotoszyńskim i wyniosła aż 213,6 mln zł. Gracz zawarł jeden zakład i sam wytypował liczby, które przyniosły mu górę pieniędzy.

W Eurojackpot minimalna wygrana I stopnia to 10 mln euro, a maksymalna to 120 mln euro, czyli ponad pół miliarda złotych. Jednak prawdopodobieństwo trafienia najwyższej wygranej w tej grze jest nikłe, bo wynosi jak 1 do ponad 139,8 mln. Ale jak widać cuda się zdarzają.

