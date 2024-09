Rusza nowy sezon w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Spektakl inspirowany mitologią grecką i rzymską "Mitologia. Nie-Boginie" przygotowuje Teatr im. Jaracza w Olsztynie. Będzie to jedna z 10 premier, którą zapowiedział dyrektor Paweł Dobrowolski w nadchodzącym roku podwójnego jubileuszu: 100-lecia teatru oraz 80-lecia lecia polskiego teatru.

Sezon zapowiada się niezwykle atrakcyjnie, Teatr im. Stefana Jaracza przygotował aż dziesięć premier.

Podczas konferencji dotyczącej planów w nowym sezonie artystycznym dyrektor olsztyńskiego teatru Paweł Dobrowolski powiedział, że pierwszą będzie premiera 26 września spektaklu dla młodzieży i dorosłych "Mitologia. Nie-Boginie" w reżyserii Justyny Łagowskiej.

Sztuka według twórców ma ponownie odkryć kobiety w mitologii greckiej.

— Będzie to próba odmitologizowania mitologii, uwspółcześnienia jej i "bawienia się" kliszami popkulturowymi — dodał.

Zapowiedział, że będzie to jedna z 10 premier, które zaplanowano w tym sezonie teatralnym. Spektakle będą dotykać różnej tematyki.

— Prowadzę teatr wojewódzki i muszę zaspokoić gusty różne. Trudno byłoby repertuar teatru podporządkować jednej myśli. Mamy różnych widzów, różne potrzeby i chcemy dotrzeć do szerokiej widowni — podkreślił dyrektor.

— W tym sezonie pozwoliłem sobie zaprosić topowe nazwiska reżyserów i twórców, którzy zdobywają uznanie krytyków na festiwalach. Chodzi o to, by widzowie mieli okazję poznać młody nowy teatr i także nowy język teatralny — podkreślił dyrektor Paweł Dobrowolski.

Wśród kolejnych spektakli, jakie zobaczy olsztyńska publiczność wymienił m.in. "Susan Sontag", który zrealizuje duet Agnieszka Jakimiak i Mateusz Atman, "Jak płakać w miejscach publicznych" na podstawie książki o tym samym tytule Emilii Dłużewskiej, "Złe wychowanie" na motywach filmu Pedro Almodovara, który przygotują Jędrzej Piaskowski i Hubert Sulima oraz "Mewa" Czechowa w reżyserii Igora Gorzkowskiego.

Przedstawienie, nad którym pracują twórcy Szymon Jachimek i Rafał Szumski pt. "Setka Jaracza czyli prawie sto sposobów na setne urodziny" otworzy rok jubileuszowy Teatru im. Jaracza. W 2025 roku obchodzony będzie podwójny jubileusz: 100-lecia teatru oraz 80-lecie teatru polskiego.

Dyrektor zapowiedział, że spektaklem, który także będzie przygotowany na podwójny jubileusz będą "Krzyżacy" na motywach powieści Henryka Sienkiewicza, który zrealizuje Jan Klata.

Przypomniał, że Jan Klata zrealizował na deskach teatralnych "Trylogię", spektakl z którym objechał Polskę, zbierając nagrody.

Olsztyński teatr we wrześniu zaprasza widzów do obejrzenia najpopularniejszych i znaczących spektakli granych w Polsce w formule przeglądu. Od 10 do 19 września odbędą się 29. Olsztyńskie Spotkania Teatralne a wśród przedstawień są: "Zapiski z wygnania - wspomnienia Sabiny Baral", "W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej", "Mała Piętnastka - legendy pomorskie" czy "Przełamując fale".

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie będzie też od tego roku miejscem, gdzie wystawiane będą spektakle Olsztyńskiego Teatru Tańca. W tym roku widzowie obejrzą widowiska pt. "Flamańa", "MOA", "Poruszony Las" oraz "Continuum".

PAP/ag