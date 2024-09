Sellastik - sklep online gotowy nawet w 30 minut. home.pl z przełomowym produktem e-commerce

Sklep online i szereg korzyści w zaledwie 30 minut

Gotowe szablony (ponad 40 wariantów dostępnych w cenie, bez dodatkowych opłat) i możliwość ich samodzielnej edycji sprawiają, że sklep online może być gotowy już w zaledwie 30 minut. Do jego uruchomienia nie jest wymagana znajomość programowania ani techniczne wsparcie specjalistów IT.

Wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie i co najważniejsze - samodzielnie w wykonaniu klienta. Rozwiązanie zawiera również wbudowane, unikalne funkcjonalności, które pozwalają na personalizację w zależności od preferencji i potrzeby danego biznesu jak np. połączenie całego sklepu lub wybranych produktów do sprzedaży z już istniejącą stroną internetową lub kanałami social media.

Sellastik by home.pl oferuje również szereg rozwiązań automatyzujących pracę. We współpracy z Furgonetka.pl system zapewnia możliwość szybkiego tworzenia przesyłek do zamówień i śledzenia ich statusów (w tym dostaw lokalnych). Rozwiązanie uwzględnia wielu przewoźników z możliwością dostawy do domu, odbioru z punktów lub automatów paczkowych. Z kolei dzięki aktywacji bramki płatniczej Tpay użytkownicy zyskują dostęp do bezpiecznych i najczęściej wybieranych przez kupujących płatności internetowych tj. BLIK, karty płatnicze: Visa, Mastercard, Visa Mobile, przelewy bankowe, a także płatności odroczone: BLIK Płacę Później, PayPo, Twisto.



— Misją home.pl, którą realizujemy już od blisko 30 lat, jest wspieranie wszystkich, którzy widzą potencjał w swojej aktywności w internecie. Pracujemy z korporacjami, dużymi firmami i instytucjami publicznymi. Jednak szczególne miejsce w naszym cyfryzacyjnym przedsięwzięciu zajmują małe i średnie przedsiębiorstwa, które, jak podaje PARP, stanowią aż 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce, z czego 97,2 proc. to mikroprzedsiębiorstwa. Prowadzone w ich środowisku analizy potwierdzają, że nie wykorzystują one potencjału rozwiązań technologicznych. Według raportu BGK z początku 2024 r. blisko 60 proc. polskich firm jest wciąż w początkowej fazie transformacji cyfrowej, a co piąta nie korzysta z żadnych narzędzi IT. W tym kontekście wierzymy, że to również na nas, dostawcach rozwiązań technologicznych, spoczywa odpowiedzialność za rozwój digitalizacji w Polsce. A tę w praktyce zapewniają łatwe w implementacji i obsłudze narzędzia cyfrowe, takie jak Sellastik — mówi Magdalena Chudzikiewicz, General Manager w firmie home.pl.

Dla kogo jest Sellastik?

Sellastik by home.pl to rozwiązanie dla wszystkich, którzy dotąd np. ze względów kosztowych lub w obliczu napotkanych trudności z uruchomieniem sklepu nie zdecydowali się na zakup dostępnego na rynku rozwiązania e-commerce. Są wśród nich firmy, które chcą zacząć sprzedawać online i potrzebują w tym celu prostego i intuicyjnego narzędzia. Są to również twórcy i rzemieślnicy, którzy, poza wiodącym zawodem, w ramach pasji tworzą produkty i usługi, które chcieliby pokazać szerszemu gronu. To także trener personalny lub dietetyczka, mogący dotrzeć do klientów z całego kraju, oferując sprzedaż treningów i diet, a także newsletterów i e-booków. Sellastik może także skutecznie wesprzeć biznesy restauracyjne, zapewniając ułatwione zarządzanie zakupami i dostawami.

Najnowsze rozwiązanie od home.pl oferuje im wszystkim rozbudowaną bazę dostępnych w cenie szablonów - ponad 40, aż 21 dni na darmowe testowanie i korzystny (bo umożliwiający sprzedaż od 1. dnia) okres próbny. A to wszystko w ramach niskokosztowego abonamentu. Sellastik to więc idealne rozwiązanie dla twórców (w tym także nieprowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej) i przedsiębiorców początkujących w e-sprzedaży. Jednocześnie zrealizuje ono również potrzeby tych, którzy dotąd sprzedawali stacjonarnie lub przez social media czy platformy typu marketplace i zamierzają rozwinąć działalność o nowy kanał. W obu przypadkach od użytkowników nie jest wymagana zaawansowana wiedza techniczna, biznesowa i e-commerce. Sellastik oferuje ją w ramach poszczególnych rozwiązań i funkcjonalności.

Pełen wachlarz usług e-commerce w home.pl

Wprowadzając na rynek produkt Sellastik, home.pl kontynuuje proces przebudowy swojej oferty e-commerce, w celu zapewnienia klientom komplementarnej palety rozwiązań. Za sprawą Sellastik firma kieruje swoje usługi do twórców, którzy nie prowadzą zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz mikroprzedsiębiorców. Średnio i wysoce zaawansowani sprzedawcy online znajdują w home.pl rozwiązanie w postaci sklepów online pod marką Shoper. Z kolei merchanci wymagający najbardziej zindywidualizowanego podejścia otrzymują je przy wsparciu ekspertów IT w rozwiązaniach szytych na miarę w oparciu o platformy „open source”.

Implementację produktu Sellastik by home.pl wspiera szczegółowy proces instruktażowy przeprowadzający klienta krok po kroku po kolejnych funkcjonalnościach. Produkt jest już dostępny w sprzedaży, która obejmuje aż 4 modele zakupowe zróżnicowane cenowo w zależności od skali potrzeb i liczby sprzedawanych produktów.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://home.pl/sellastik/

home.pl SA to największy i najbardziej rozpoznawalny w Polsce dostawca usług internetowych dla klientów biznesowych i indywidualnych. Jako część globalnej grupy IONOS, home.pl jest liderem branży również w Europie. Misją firmy jest wspieranie ludzi i przedsiębiorstw kreujących świat online. home.pl SA jest właścicielem czterech marek: home.pl, AZ.pl, premium.pl oraz homecloud.pl.

KONTAKT:

Anna Falkowska

PR&Communication Manager

e-mail: anna.falkowska@home.eu

tel.: 605-691-902

