Popularna amerykańska marka wraca do Polski. Otwarcie już niebawem

GAP był obecny na polskim rynku w latach 2011-2015, prowadząc sklepy stacjonarne w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach. Decyzja o zamknięciu placówek była związana z wycofaniem się firmy Empik Media & Fashion z dystrybucji marek modowych.

Jak informuje portal dlahandlu.pl, po blisko dziesięciu latach nieobecności GAP otworzy swój pierwszy sklep w Designer Outlet Piaseczno. Oficjalne otwarcie zaplanowano na sobotę, 7 września 2024 roku.

Pierwsi klienci mieli okazję odwiedzić sklep już na przełomie sierpnia i września, w ramach tzw. pre-openingu, który służył przetestowaniu procesów operacyjnych.

Nowa placówka, zajmująca 300 mkw., znajduje się w sąsiedztwie strefy food court. Klienci odwiedzający sklep w weekend będą mogli zapoznać się z asortymentem marki i skorzystać z pierwszych promocji.

Tym samym Polska dołącza do grona krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których GAP jest obecny. Marka posiada już sklepy w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Warto zauważyć, że GAP odczuł skutki pandemii COVID-19, co skłoniło firmę do zmiany strategii. Zamknięto 120 sklepów na Zachodzie, a rozwój marki przeniesiono do modelu franczyzowego, co pozwoliło jej utrzymać obecność na rynku. Otwarcie sklepu w Polsce jest kolejnym krokiem w realizacji tej nowej strategii.

GAP został założony w 1969 roku w San Francisco przez Donalda i Doris Fisherów. Nazwa firmy nawiązuje do socjologicznego terminu opisującego różnice pokoleniowe, które nasiliły się w trakcie ruchów hippisowskich.

Początkowo marka oferowała dżinsy i podstawowe elementy garderoby, aby przyciągnąć młodszych klientów. Szybko zdobyła popularność, rozszerzając asortyment o akcesoria i inne produkty z denimu.

Nie tylko GAP ponownie próbuje swoich sił na polskim rynku. Kilka dni temu informowaliśmy na WP Finanse, że malezyjska sieć sklepów Mr. DIY, specjalizująca się w narzędziach i akcesoriach, również planuje wejście na polski rynek.

Azjatycki gigant otworzy swoje pierwsze sklepy w Polsce jeszcze w tym roku. Początkowo sklepy tej sieci pojawią się w galeriach handlowych, takich jak Galeria Bronowice w Krakowie, Centrum Handlowe Platan w Zabrzu oraz Focul Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Mr. DIY oferuje około 20 tys. produktów w dziesięciu kategoriach, w tym sprzęt, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny, wyposażenie wnętrz, akcesoria samochodowe, artykuły papiernicze i sportowe, zabawki, prezenty, akcesoria komputerowe i mobilne oraz biżuterię i kosmetyki. Sieć działa pod hasłem "Always low prices".

źródło: WP Finanse