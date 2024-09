Prezes PiS uchyla rąbka tajemnicy ws.kandydata na prezydenta

Prezes PiS pytany w Telewizji wPolsce24 ile osób branych jest pod uwagę, jako kandydat PiS na prezydenta poinformował, że „można w tej chwili powiedzieć już o pięciu osobach”.

Dopytywany o datę przedstawienia kandydata opinii publicznej, prezes PiS powiedział, że jest przekonany, że nastąpi to „prawdopodobnie gdzieś nieco bardziej zaawansowaną jesienią”. Przyznał, że w jego partii „są też zwolennicy takiego działania, żeby to nastąpiło wtedy, kiedy będziemy wiedzieli kim jest główny przeciwnik, przedstawiciel PO”. Jednak - zdaniem prezesa PiS - takie opóźnianie „to nie byłaby dobra sytuacja”.

Oni mają przecież przewagę (KO - PAP) - jeżeli chodzi o media, dotarcie do opinii publicznej, mają dużo więcej pieniędzy

— przekonywał.

PiS połączy się z Suwerenną Polską?

Kaczyński odniósł się także do planów połączenia PiS i Suwerennej Polski.

Dążymy do tego (połączenia), rozmawiamy o tym z przedstawicielami Suwerennej Polski i mam nadzieję, że to zakończy się sukcesem

— przyznał.

Na jesień PiS zaplanowało kongres, na którym ma dojść m.in. do nowego podziału organizacyjnego kierownictwa PiS. Według informacji PAP, odbędzie się on najprawdopodobniej w sobotę, 28 września. Kaczyński zapowiedział, że PiS planuje stworzyć nowy organ, który „będzie bardziej energicznie koordynował różnego rodzaju działania partii”.

Wszystko jedno jak on będzie się nazywał. Niektórzy uważają - m.in. ja - że to powinien być Komitet Wykonawczy, a inni mówią, że powinien być to po prostu zarząd

— zaznaczył.

Prezes PiS dodał, że w nowym organie partyjnym ma znaleźć się w „bardzo wielu młodych ludzi, którzy dzisiaj są troszeczkę schowani, chociaż są bardzo aktywni”. Jego zdaniem, taki krok „zdynamizuje partię”.

To nieprawda, że jesteśmy pokoleniem zaawansowanego wieku, my to pokażemy



— zapowiedział.

Kaczyński planuje także „zweryfikować partię”, z punktu widzenia aktywności jej członków.

Kto jest w niej naprawdę, a kto tylko tytularnie



— tłumaczył. Przyznał, że PiS chce przy tym bardziej otworzyć się na nowych członków, którzy chcą wstąpić do partii.

Pytany o zdolności koalicyjne, Kaczyński zwrócił uwagę na dwie parte - Konfederację i PSL.

Konfederacja jest formacją, która nieustannie nas atakuje. Zaciekle chce doprowadzić do sytuacji, w której to ona będzie główną partią prawicy



— powiedział. Przypomniał również, że po wyborach PiS proponował „bardzo daleko idące porozumienie z PSL, z premierostwem (szefa PSL) Władysława Kosiniaka-Kamysza”.

Byliśmy gotowi, ale PSL był nastawiony na całkowicie inne rozwiązania



— przyznał. Zauważył jednocześnie, że „oczywiście w polityce wszystko może się zmienić”.

Nasz komentarz

Prezes jak zwykle ściemnia jak się da, kluczy, unika odpowiedzi, a przecież wiadomo, że PiS po pierwsze kandydata nie ma, po drugie czeka na wybory w USA, bo musi to uwzględniać, żeby ewentualny nowy prezydent Ameryki pomógł jej w walce z PO. Polska nie jest krajem suwerennym. W mentalności naszych polityków, którzy w większości wyrośli z komuny, ich mapy mentalne operują tymi schematami myślowymi, że Polak musi komuś służyć, że państwo polskie nie jest dla Polaków tylko dla Rosji, Niemiec czy Ameryki. Żałosne to i przykre, ale taka jest prawda. Jakby prezes Kaczyński wybierał kandydata na prezydenta, który miałby służyć naszej ojczyźnie i Polakom, to ten wybór dawno by się dokonał. Ale czy takie kryteria odgrywają tu pierwszorzędną rolę?



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl