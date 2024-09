Nowoczesna logistyka w Ameryce pod Olsztynkiem

W rozwiązaniach logistycznych specjalizuje się firma FIEGE, w Ameryce pod Olsztynkiem i jest obecnie jednym z największych pracodawców w naszym regionie. Zespół doświadczonych pracowników FIEGE, wspierany przez nowoczesne systemy, organizuje ścieżkę, którą przebywa produkt od momentu pojawienia się w magazynie aż po transport do klienta końcowego.

Kompleksowa logistyka

Rynek e-commerce rośnie w ostatnich latach w dynamicznym tempie, a konsumenci oczekują szybkiej i całościowej obsługi – paczka z zamówieniem powinna trafić pod drzwi klienta w jak najkrótszym czasie. – Magazyny logistyczne odgrywają jedną z kluczowych ról w łańcuchu dostaw produktów do klientów i to od sprawnego procesu operacyjnego w dużej mierze zależą decyzje zakupowe konsumentów – mówi Bartłomiej Zieliński, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego FIEGE w Ameryce k. Olsztynka.

– Obok istniejących już firm transportowych czy magazynowych, FIEGE wdrożyło koncepcję firmy logistycznej w nowoczesnym tego słowa znaczeniu – czyli łączącą kompleksowe zapewnienie powierzchni magazynowej wraz z obsługą, systemami oraz przewozem – dodaje Bartłomiej Zieliński.

Od rozładunku po wysyłkę

Nie każdy wie, że paczka zamówiona przez klienta docelowego, w centrum dystrybucyjnym FIEGE ma skomplikowaną drogę do przebycia. Od zamówienia do dostawy produkt przechodzi przez kilka działów, w których pracownicy FIEGE specjalizują w konkretnych czynnościach. Najpierw dostarczony towar dociera na paletach w strefie odbioru centrum logistycznego. Każdy produkt otrzymuje indywidualny kod kreskowy, dzięki czemu na każdym etapie drogi paczki wiemy w FIEGE dokładnie, gdzie się znajduje. Następnie towary są pakowane i transportowane do miejsca ich przechowywania – tzw. pick towerów.

Kiedy klient składa zamówienie, pracownicy FIEGE pobierają artykuły z półek i przenoszą je do strefy sortowania lub pakowania. Tam produkty są przydzielane do odpowiedniego zamówienia i pakowane do wysyłki. Pracownicy kompletując zamówienie pobierają produkty z półek, które składowane są w specyficzny sposób, tzw. chaotyczny. Na półkach obok siebie znajdują się produkty z różnych kategorii, np. buty, koszulka i marynarka. Równoległy dostęp do produktów w każdej części magazynu ułatwia szybkie skompletowanie zamówienia. Pracownik pobiera towary, które znajdują się blisko siebie, a następnie trafiają one w ręce kolejnego zespołu, który układa je na sorterze. Sorter w sposób zautomatyzowany rozdziela produkty na poszczególne zamówienia. Następnie paczki są wywożone do ostatniej strefy i przygotowywane do transportu.

Technologia wsparciem dla zespołu

Praca w centrum logistycznym wymaga uważności i precyzji. Wiele procesów jest natomiast zautomatyzowanych, a na co dzień pracowników FIEGE wspierają najnowsze technologie. Magazyn w Ameryce pod Olsztynkiem jest wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania intralogistyczne, w tym dwie pięciopoziomowe wieże wysokiego składowania, które mogą pomieścić nawet kilkanaście milionów sztuk towaru.

– Z małej firmy transportowo-spedycyjnej FIEGE rozwinęło swoją działalność do operatora logistycznego, oferującego kompleksowe usługi na globalnym rynku. FIEGE to rodzinny biznes, obecnie zarządzany przez przedstawicieli piątego już pokolenia. Przez 150 lat działalności rozwijamy zaawansowane metody zarządzania procesem, które nieustannie doskonalimy. Jest to dla nas bardzo ważne, aby nie tylko zapewniać najlepszą obsługę naszym klientom, ale przede wszystkim być dobrym miejscem pracy i wspierać pracowników FIEGE w wykonywaniu codziennych obowiązków – mówi Bartłomiej Zieliński, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego FIEGE w Ameryce k. Olsztynka.