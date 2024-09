Prezydent odpowiada na pismo radnego ws. boisk treningowych przy stadionie Stomilu Olsztyn

Radny Marcin Galibarczyk (KO) stwierdził, że kompleks boisk znajdujących się przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie powinien zostać lepiej zagospodarowany - chodzi tutaj dokładnie o usunięcie zbędnej infrastruktury, jak np. płot oddzielający oba boiska, przesunięcie płyty głównej oraz dodatkowe prace ziemne, które miałyby rozszerzyć powierzchnię drugiego placu gry.

Pełniący również funkcję dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Galibarczyk stwierdził, że zapotrzebowanie na boiska w Olsztynie jest "duże", a polepszenie działających boisk jest wręcz "wymagane przez środowisko".

— Każde powiększenie terenu treningowego będzie wspierać szkolenie młodzieży. Przy niedużych nakładach finansowych i w krótkim czasie obiekt stadionu miejskiego może uzyskać lepszą funkcjonalność. Prace mogą być dodatkowym elementem większej inwestycji tj. budowy nowej trybuny stadionu miejskiego, co może zredukować koszty ewentualnych prac dotyczących boisk treningowych — przekazał w swojej interpelacji Marcin Galibarczyk.

W odpowiedzi na interpelację radnego Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna zaznaczył, że ingerencja w teren boisk jest niemalże wykluczona.

Powołał się na kryteria budowy boisk piłkarskich (w tym także dla grup młodzieżowych) z 2008 roku wprowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, które powinny wynosić 105 m długości (dodatkowo 5-metrowy zapas dla strefy bezpieczeństwa za liniami końcowymi) oraz 68 m szerokości (plus dodatkowe 3 metry za liniami bocznymi).

— W tej konkretnej sytuacji, hipotetycznie ustawiając boisko od ogrodzenia od strony WCRS Aquasfera prostopadle do aktualnego boiska treningowego Stomilu Olsztyn, nowe boisko „wchodziłoby” 18,5 m w aktualnie użytkowaną płytę treningową pierwszej drużyny — napisał w swojej odpowiedzi Robert Szewczyk.

Kolejnym wymienianym problemem jest umiejscowienie instalacji wodnej z trzema punktami poboru do podlewania murawy.

— Instalacja jest posadowiona wzdłuż linii bocznej aktualnego boiska treningowego, a w „nowej wersji” znalazłoby się w okolicach linii pola karnego nowego boiska — kontynuuje prezydent dodając, że konieczne byłoby podniesienie terenu o ok. 80-100 cm na obszarze ok. 3000 m2.

Robert Szewczyk zwrócił również uwagę na usunięcie wspomnianego przez Marcina Galibarczyka płotu oddzielający dwa boiska.

— Usunięcie ogrodzenia pomiędzy boiskami spowoduje również zlikwidowanie

symbolicznej granicy między obszarem treningowym pierwszej i drugiej drużyny Stomilu Olsztyn, a grupami młodzieżowymi trenującymi w Fundacji Akademia Sportu Stomil Olsztyn i zaburzy naturalną równowagę między tymi obszarami. Dodatkową kwestią jest przeznaczenie części treningowej usytuowanej bezpośrednio za ogrodzeniem, przed boiskiem treningowym Stomilu Olsztyn. Ten skrawek przestrzeni jest obligatoryjnie używany przez trenerów Stomilu do treningów motorycznych związanych z wypracowaniem mocy i wytrzymałości szybkościowej, a także do zajęć z bramkarzami, co w nowym układzie wyłączyłoby tę część z użytkowania — przekazał prezydent Olsztyna.

Wniosek nasuwa się jeden - w najbliższym czasie nie należy się spodziewać modyfikacji boisk treningowych przy stadionie Stomilu Olsztyn ze względu na panujące tam trudne do ruszenia zagospodarowanie terenu.

W przypadku terenu na ul. Piłsudskiego pozostaje liczyć na jak najszybsze działania związane z modernizacją całego stadionu, który miejmy nadzieje będzie jak najlepiej przystosowany do panujących standardów europejskich.

Janusz Siennicki