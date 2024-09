Czy w Polsce obawiamy się bezrobocia? CBOS podał najnowsze dane

Z badania CBOS wynika, że w drugiej połowie sierpnia 58 proc. osób uważało, że sytuacja w ich miejscach pracy jest dobra (od pierwszej połowy lipca spadek o 10 punktów procentowych), 27 proc. twierdziło, że jest ona "ani dobra, ani zła" (wzrost o 7 punktów), a 13 proc. oceniło ją negatywnie (wzrost o 3 punkty). Trzech na stu pracujących zarobkowo (3 proc., wzrost o 1 punkt procentowy) uchyliło się od oceny.

Tak jak w poprzednich miesiącach sytuację w swoim miejscu pracy wyraźnie gorzej niż badani pracujący w innych sektorach gospodarki postrzegali pracujący w prywatnym rolnictwie. Jak podał CBOS, w drugiej połowie sierpnia podzielili się oni na trzy niemal równoliczne grupy: 34 proc. oceniło sytuację w miejscu pracy pozytywnie, 32 proc. uważało, że jest ona "ani dobra, ani zła", a 30 proc. twierdziło, że jest zła.

Wśród pracujących poza prywatnym rolnictwem wyraźnie dominowały oceny pozytywne, przy czym najczęściej wystawiali je pracownicy instytucji, urzędów lub zakładów całkowicie państwowych, samorządowych lub publicznych, w tym także jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (63 proc.) oraz pracujący w sektorze prywatnym poza rolnictwem (62 proc.).

W porównaniu z poprzednim badaniem CBOS oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy najbardziej pogorszyły się wśród pracowników spółek właścicieli prywatnych i państwa, czyli w tej grupie, w której poprzednio odnotowano największą poprawę (o 25 punktów procentowych ubyło w tej grupie ocen pozytywnych, o 23 punkty więcej było przekonanych, że obecna sytuacja jest "ani dobra, ani zła", a o 1 punkt zmniejszył się odsetek ocen negatywnych).

Również prognozy dotyczące rozwoju sytuacji w zakładach pracy w ciągu najbliższego roku, po lipcowej poprawie, powróciły do poziomu z czerwca. W drugiej połowie sierpnia, większość pracujących zarobkowo wyraziła przekonanie, że sytuacja pozostanie bez zmian (59 proc., od pierwszej połowy lipca spadek o 1 punkt), a wśród pozostałych badanych więcej było optymistów (19 proc., spadek o 3 punkty) niż pesymistów (14 proc., wzrost o 3 punkty). Nieznacznie wyższy niż w poprzednich miesiącach jest też odsetek osób uchylających się od odpowiedzi na to pytanie (8 proc., wzrost o 1 punkt).

W porównaniu z pierwszą połową lipca znacznie spadło poczucie zagrożenia bezrobociem. W drugiej połowie sierpnia co piąty badany (20 proc.) w mniejszym lub większym stopniu liczył się z możliwością utraty swojej obecnej pracy, tzn. zwolnienia, bankructwa, likwidacji zakładu pracy, gospodarstwa itp. (spadek o 5 punktów procentowych). Jednocześnie minimalnie (o 3 punkty) wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Co dwudziesty ankietowany (5 proc.) uchylił się od odpowiedzi na to pytanie.

W drugiej połowie sierpnia, w porównaniu z okresem od kwietnia do pierwszej połowy lipca br., poprawiły oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy – od poprzedniego pomiaru o 4 punkty procentowe przybyło przekonanych, że można tam znaleźć pracę (71 proc.), a o 3 punkty mniej było twierdzących, że jest to trudne lub zupełnie niemożliwe (21 proc.). Minimalnie (o 2 punkty) zmniejszyła się grupa uchylających się od odpowiedzi na to pytanie (8 proc.).

W raporcie zaznaczono, że większość dorosłych Polaków była zdania, że w ich miejscowości lub okolicy wprawdzie można znaleźć jakąś pracę, ale trudno jest o pracę odpowiednią (56 proc.).

Badanie przeprowadzono na grupie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL, od 14 do 25 sierpnia br. Badani mieli do wyboru metodę przeprowadzania ankiety w formie bezpośredniej rozmowy (CAPI), telefonicznej (CATI) oraz internetowej (CAWI). Próba wyniosła 939 osób.

PAP/ag