Szef MON przywitał nowy rok szkolny z uczniami klas mundurowych

Jedna czwarta uczniów kończących klasy wojskowe trafia do sił zbrojnych Rzeczypospolitej - powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego klas mundurowych, która odbyła się we wtorek w Kielcach.

Inauguracja odbyła się w Kielcach w dniu rozpoczęcia XXXII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO).

Kosiniak-Kamysz poinformował podczas swojego wystąpienia, że w tym roku szkolnym w 543 Oddziałach Przygotowania Wojskowego uczyć się będzie 28 tys. kadetów.

„Jesteśmy dumni z każdego z was. Dziękujemy, że oprócz waszego obowiązku, jakim jest zdobywanie wiedzy i osiąganiu kolejnych etapów na tej drabinie edukacyjnej, przyjmujcie na siebie też inne wyzwanie” – podkreślił szef MON. Zwracając się do kadetów dodał, że „jesteście nam bardzo potrzebni”.

„Jestem wdzięczny waszym rodzicom, za to jak was wychowali, za to jak was ukształtowali, za to, że pomagają wam w tym dziele. (…). To wielki wysiłek, bo oprócz tradycyjnego programu macie jeszcze zajęcia związane z wojskowością, przygotowaniem i gotowością w trudnych czasach” - powiedział wicepremier.

Poinformował, że „jedna czwarta uczniów kończących klasy wojskowe trafia do sił zbrojnych Rzeczypospolitej”. „To pięknym wynik, to są już tysiące osób, które skończyły taką klasę, a dzisiaj służą w polskim wojsku (…) Jesteście naszą przyszłością, naszą nadzieją, naszą dumą. Bądźcie gotowi do wielkich wyzwań, bądźcie odważni i dumni z tego, że nosicie mundur kadetów Rzeczypospolitej” – mówił.

W Targach Kielce rozpoczął się we wtorek 32. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W tym roku wystawia się ponad 730 firm z całego świata.

PAP/ag