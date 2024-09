Sanepid przypomina o prawidłowym noszeniu plecaka i jego zawartości

W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój uczniów, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie przedstawiła wytyczne dotyczące wyboru odpowiedniego plecaka szkolnego, jego noszenia oraz wyposażenia.

Te zasady są skierowane nie tylko do uczniów, ale również do rodziców, opiekunów, dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby wspólnie przeciwdziałać problemom związanym z wadami postawy u dzieci i młodzieży.

W Polsce obowiązuje rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z którą waga plecaka wraz z jego zawartością nie powinna przekraczać 15% masy ciała dziecka. Zbyt ciężki tornister stanowi zagrożenie dla zdrowia, gdyż może obciążać kręgosłup, powodować bóle pleców, prowadzić do wad postawy, a w skrajnych przypadkach do deformacji kręgosłupa. Ważne jest, aby plecak nie wpływał negatywnie na naturalną postawę dziecka podczas chodzenia i stania.

Przede wszystkim, plecak powinien być wyposażony w regulowane, miękkie i szerokie szelki, które pozwolą na dostosowanie do wzrostu dziecka. Szelki te powinny być na tyle wygodne, aby równomiernie rozkładać ciężar i nie powodować ucisku na ramionach. Ważnym elementem jest usztywniona tylna ściana plecaka, z wypukłością w dolnej części, która odpowiada naturalnej krzywiźnie kręgosłupa, zapewniając tym samym odpowiednie wsparcie.

Dodatkowe zapięcia spinające szelki z przodu pomogą utrzymać plecak blisko ciała, co jest kluczowe dla zachowania równowagi i zdrowej postawy. Plecak powinien również posiadać przegródki wewnątrz, co umożliwi równomierne rozmieszczenie ciężaru, a także wentylację pleców, która zapobiegnie nadmiernemu poceniu się.

Aby uniknąć przeciążenia, warto zastąpić grube zeszyty cieńszymi, a te z twardymi okładkami wymienić na wersje z miękkimi okładkami, które są lżejsze. Piórnik powinien zawierać jedynie niezbędne przybory, co zminimalizuje jego wagę.

Warto również unikać noszenia zbędnych podręczników, zeszytów i przedmiotów – uczniowie powinni zabierać ze sobą tylko to, co jest niezbędne na dany dzień. Istotnym elementem jest także unikanie dużych butelek z napojami – lepiej korzystać z wody dostępnej w szkole, co pozwoli zredukować ciężar plecaka.

Plecak powinien być noszony na obu ramionach, co zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru i minimalizuje ryzyko asymetrycznych obciążeń kręgosłupa. Górna krawędź plecaka powinna znajdować się na poziomie ramion ucznia, a dolna część powinna opierać się na górnej części bioder.

Ciężkie przedmioty należy umieszczać na dnie plecaka, natomiast lżejsze powinny znajdować się na górze, co ułatwi utrzymanie równowagi. Ważne jest również, aby plecak przylegał do pleców podczas noszenia, co pozwala na lepsze wsparcie i odciążenie kręgosłupa.

W ramach kampanii „Lekki plecak = proste plecy”, która potrwa do 1 października 2024 roku, odbędzie się Wojewódzki Dzień Ważenia Tornistra. To wydarzenie będzie okazją do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań dotyczących obciążenia plecaków uczniów. Po zakończeniu kampanii sporządzony zostanie szczegółowy raport, który będzie podstawą do dalszych działań mających na celu poprawę zdrowia i komfortu uczniów w polskich szkołach.

