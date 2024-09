WAMA New Energy - coś dla młodych widzów

WAMA New Energy to być może najmniej znana sekcja olsztyńskiego festiwalu. Są to dwie projekcje zamknięte, a uczestniczą w nich uczniowie zaprzyjaźnionego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. E. Mendelsohna w Olsztynie.

– WAMA New Energy to wyjątkowa sekcja festiwalowa, której ideą jest prezentowanie młodym ludziom o zainteresowaniach artystycznych sylwetek i dokonań najzdolniejszych twórców młodego polskiego kina – mówi Łukasz Adamski, koordynator sekcji. – W roku 2024 gośćmi specjalnymi wydarzenia będą Maria Zbąska i Tomasz Gąssowski, którzy pokażą swoje debiutanckie filmy. Oba zostały zakwalifikowane na tegoroczny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Uczniowie w tym roku obejrzą następujące filmy:

WRÓBEL, reż. Tomasz Gąssowski, prod. NEXT FILM



Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Poza obrotnym, prowadzącym szemrane interesy, przyjacielem Pedrem nie ma na świecie nikogo bliskiego. I dobrze mu z tym. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka Marzenka i dziadek, którego do tej pory nie znał. Remek będzie musiał się nauczyć, jak zrobić lemoniadę, gdy życie daje ci cytryny.

TO NIE MÓJ FILM, reż. Maria Zbąska, prod. Hi Movies



„Ten związek przypomina kabel od ładowarki, który pogryzł pies... Niby ładuje, ale to nie ma prawa działać” – w ten sposób Wanda podsumowuje swoją wieloletnią relację z Jankiem. Wspólnie podejmują ostatnią próbę ratowania związku i wyruszają w podróż wzdłuż zimowego wybrzeża Bałtyku. Pełnometrażowy debiut Marii Zbąskiej to współczesna i pełna inteligentnego humoru opowieść o walce o miłość. W czasach, gdy wszystko jest jednorazowe i łatwe do wymiany, Wanda i Janek podejmą próbę naprawy relacji, w której jeszcze nie wszystko jest stracone.

– Oba filmy są autorskimi, intymnymi i szczerymi opowieściami dwójki bardzo ciekawych twórców, kręcących kino odrębne i własne – mówi Łukasz Adamski. – Publiczność będzie mogła spotkać się z dwójką filmowców i porozmawiać o specyficznym świecie, jaki pokazują w swoich nietuzinkowych filmach.

11. WAMA Film Festival odbędzie się między 17 a 21 września 2024 roku w Olsztynie. Projekcje konkursowe odbywają się w Multikinie.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie.

Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt współfinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.

Towarzyszące festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Unia Europejska oraz Narodowe Centrum Kultury.

Projekt „INTERFILMLAB 8.0 – program edukacyjny na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego (8. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych.

Sponsorem festiwalu jest Michelin Polska Sp. z.o.o.

Partnerem branżowym festiwalu jest Crew United Polska.

Partnerami międzynarodowymi tegorocznej edycji imprezy są: Offener Kanal Magdeburg (Niemcy), Foundation for Art Development AIA (Gruzja), Cinemahall INGO (Ukraina) i Budapest Cultural Center (Węgry).

Partnerami festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Weronika Skwarzec