"My chcemy Boga w książce, w szkole!". Protest przed Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu

Nowacka uczestniczyła w ogólnopolskiej inauguracji nowego roku szkolnego 2024/2025 w Zespole Szkół Technicznych (ZST) w Mielcu w woj. podkarpackim.

Protest przed szkołą



Zespół Szkół Technicznych w Mielcu to jedna z największych placówek na Podkarpaciu. Uczęszcza do niej ponad 1,8 tys. osób.

Przed budynkiem ZST przed przybyciem minister Nowackiej protestowało ponad 50 osób.

Protestujący sprzeciwiali się zmianom w polskim szkolnictwie wprowadzanym przez MEN, w tym szczególnie likwidacji jednej godziny katechezy. Minister edukacji Barbara Nowacka ogłosiła, że od września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu, z możliwością umieszczania ich na początku lub końcu zajęć oraz organizowania ich w grupach międzyklasowych.

Zgromadzeni mieli transparenty z napisami „My chcemy Boga, w książce, w szkole”, „Mówimy stop polityce Tuska”, „Dziś – bez szkoły, jutro – bez dzieci, pojutrze – bez Polski”.

Zebrani również wspólnie się modlili. Podczas demonstracji odmawiali różaniec, aby podkreślić swoje przywiązanie do tradycyjnych wartości i wyrazić sprzeciw wobec zmian w programie nauczania, które ich zdaniem naruszają polskie tradycje.

Protest przebiegał spokojnie.

O czym mówiła minister?



„Chciałabym zapewnić (...), że dla naszego rządu i dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych będzie w najbliższym czasie priorytetem” – powiedziała podczas uroczystości.

Zaznaczyła, że już teraz są programy, które wspierają zainteresowanie dzieci w przedszkolach naukami ścisłymi i technicznymi. Zapowiedziała, że w starszych klasach będzie wspierane nauczanie matematyki i nauk ścisłych. „Ministerstwo będzie (...) inwestowało we wsparcie tych, którzy radzą sobie najsłabiej” – zapewniła.

Zapowiedziała też wsparcie uczniów zdolnych i nauczycieli, którzy z nimi pracują. „To jest kolejna rzecz, którą będziemy się w najbliższym czasie zajmować, na którą również ministerstwo przeznaczy czas i środki” – powiedziała.

Poinformowała, że ministerstwo będzie prowadziło konsultacje nie tylko z radą dyrektorów szkół technicznych i zawodowych, ale też z przedsiębiorcami, by jak najlepiej przygotować młode osoby do wejścia na rynek pracy wysokich technologii, nowych potrzebnych kompetencji.

„Reformę, którą opracowujemy w ministerstwie, która zacznie wchodzić w życie od 2026 r., opieram na dwóch filarach. Na filarze kompetencji przyszłości, takich, by odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, ale również na wyzwania gospodarcze” – powiedziała Nowacka.

Nawiązując do miejsca inauguracji roku szkolnego, zaznaczyła, że absolwenci szkoły w Mielcu są przygotowaniu do podjęcia wysokopłatnej pracy na rynku pracy nowych technologii. „One zdominują świat, ale to wy zdominujecie te technologie, żeby nie były zagrożeniem, ale wielką szansą dla Rzeczypospolitej, Europy i świata. A z waszej perspektywy również dla Mielca” – dodała.

PAP/ag