Duże kontra małe, czyli organizacja zabudowy meblowej

W kuchni przybywa naczyń i garnków oraz wiele drobiazgów, które nabywamy, by usprawnić sobie przygotowywanie posiłków. Ułatwiają nam pracę, ale jednocześnie przysparzają problemu — trzeba je przecież gdzieś pomieścić, a powierzchnia kuchni i pojemność szafek wciąż ta sama…! Upchnięcie wszystkiego w przypadkowych szafkach czy szufladach rozwiąże problem tylko na chwilę, dlatego lepiej od razu każdej z rzeczy zapewnić stałe miejsce. Kłopotliwe bywają garnki o ponadnormatywnych rozmiarach, okazjonalnie używane urządzenia AGD i drobne, ale liczne akcesoria kuchenne. W zabudowie meblowej dla każdej z tych grup jest odpowiednie miejsce.

Garnki — trudne , a nawet ciężkie wyzwanie

Garnki, brytfanny, szkło do pieczenia i patelnie — to częsty problem kuchennej logistyki. Są ciężkie, nieporęczne i zajmują dużo miejsca. Zazwyczaj przechowujemy je ustawione jeden w drugim, a taki pakiet trudno wyjąć z wnętrza szafki. Aby ułatwić sobie zadanie, lepiej umieścić je w wysokiej szufladzie z pełnym wysuwem. Nie musimy się wówczas schylać i sięgać w głąb mebla, tylko wysuwamy szufladę przed jego korpus i — mając do wszystkiego pełen dostęp — bez trudu wyjmiemy potrzebne naczynie.

— Taką szufladę można zaplanować pod piekarnikiem, który coraz częściej montujemy w wysokim słupku, by łatwej było z niego korzystać i podejrzeć potrawy podczas pieczenia — doradza Sylwia Kowalska Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM. — Dobrym miejscem dla tego asortymentu będzie również głęboka szafka narożna, pod warunkiem jednak, iż wyposażymy ją w odpowiednie systemy wysuwne lub obrotowe. Półki i kosze pozwalają efektywnie zagospodarować powierzchnię wewnątrz mebla i ułatwiają dostęp do znajdujących się najgłębiej naczyń.

Funkcjonalnym i komfortowym rozwiązaniem są również głębokie, pakowne szuflady narożne. Po ich wysunięciu garnki, rondle i patelnie mamy w zasięgu wzroku i z wygodnym dostępem. Dobierając system szuflad musimy tylko uwzględnić wymiary i wagę dużych naczyń.

Sprzęty niecodziennego użytku

W kuchni są też urządzenia, z których korzystamy okazjonalnie. Maszynka do mielenia mięsa, do robienia popcornu czy robot kuchenny, którego nie chcemy trzymać na widoku na blacie—one również wymagają stałego miejsca w zabudowie meblowej. Drobne urządzenia AGD, podobnie jak odświętną zastawę stołową możemy przechowywać w najwyżej zamontowanych szafkach górnej zabudowy meblowej. Doskonale sprawdzą się szafki tuż pod sufitem—w niektórych wnętrzach to właśnie one zastąpiły dawne pawlacze. Konieczność sięgania na najwyższe półki po przedmioty, które wyjmujemy sporadycznie, nie będzie tak frustrująca, jak w przypadku naczyń czy produktów codziennego użytku. Dlatego planując zabudowę kuchenną, warto zadbać o zagospodarowanie każdego wolnego miejsca, również do wysokości sufitu, aby zapewnić sobie rezerwy cennej powierzchni do przechowywania.

Szuflada-skrytka na drobiazgi

Niemniej kłopotu sprawiają nam liczne drobiazgi, które gromadzimy w kuchni. Niełatwo utrzymać wśród nich porządek i cokolwiek znaleźć, gdy włożymy je do szafek lub głębokich szuflad. Rozsądniej będzie przechowywać je w płytkiej szufladzie w szeregu dolnej zabudowy meblowej. To idealne miejsce nie tylko dla sztućców, ale również przydatnych drobiazgów, jak otwieracz do puszek, wyciskacz do czosnku, nożyczki, chochla, różnego rodzaju łopatki i trzepaczki. Kiedy w przejrzyście zorganizowanej szufladzie, w wyznaczonym do tego miejscu będzie folia aluminiowa czy papier śniadaniowy, z pewnością oszczędzimy sobie wiele niepotrzebnego stresu podczas porannego pakowania kanapek do szkoły i pracy.

—Płytka szuflada świetnie zad egzamin również w przypadku przypraw, które przechowujemy w małych opakowaniach. Wygodniej nam będzie z nich korzystać, kiedy przeznaczymy na nie szufladę wyposażoną w dopasowane organizery, dzięki którym posegregujemy przyprawy w przejrzysty dla nas sposób —podpowiada projektantka.—Torebeczki z przyprawami nie będą się wówczas mieszać, ani przesuwać podczas otwierania i zamykania szuflady.

Oprac. mmb