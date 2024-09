Tu poczujesz się jak w niebie

Santorini, bo o niej piszę, znana również jak Thira, to grecka wyspa położona w sercu Morza Egejskiego. Zdaje się być stworzona wyłącznie dla marzycieli, romantyków i odkrywców, ponieważ słynie z najpiękniejszych zachodów słońca na świecie. Przyciąga turystów swoją niepowtarzalną atmosferą, białymi domkami z niebieskimi kopułami i spektakularnymi widokami na kalderę. To miejsce, gdzie każdy dzień jest wypełniony pięknem, historią i niezapomnianymi wrażeniami.

Ta niezwykła wyspa ma bogatą i fascynującą historię, która sięga tysięcy lat wstecz. Kiedyś była centrum jednej z najbardziej zaawansowanych cywilizacji starożytności – cywilizacji minojskiej. Katastrofalny wybuch wulkanu około 1600 roku p.n.e. zniszczył jednak większość wyspy, pozostawiając po sobie niezwykłą kalderę, którą dziś można podziwiać. Oferuje ona spektakularne widoki i jest idealnym miejscem na rejsy statkiem. Warto również odwiedzić Red Beach i White Beach, czyli plaże czerwoną i białą o niesamowitych kolorach zawdzięczające swój wygląd wulkanicznemu pochodzeniu wyspy.

Atrakcje wyspy



Zwiedzając wyspę, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które uczynią każdą wizytę wyjątkową i pełną niezapomnianych wrażeń. Santorini jest pełna atrakcji, które zachwycają turystów swoją różnorodnością, niepowtarzalnym charakterem oraz zapierającymi dech w piersiach widokami. Te najbardziej ikoniczne można znaleźć w miejscowości Oia. Białe budynki z niebieskimi kopułami kontrastują z głębokim błękitem morza, a zachód słońca z tego miejsca to jedno z najbardziej romantycznych i malowniczych przeżyć, jakie można sobie wyobrazić. Warto przespacerować się tu wąskimi uliczkami, odwiedzić lokalne galerie sztuki i zrelaksować się w jednej z wielu kawiarni z widokiem na kalderę. Nie można przegapić też ruin zamku bizantyjskiego, skąd roztacza się niesamowita panorama. Podczas pobytu na tej magicznej wyspie polecam również zwiedzić Firę, stolicę wyspy. To tętniące życiem miasto pełne jest restauracji, sklepów z lokalnymi produktami i barów. Spacer po stromych uliczkach Firy dostarcza niezapomnianych widoków na kalderę. Na uwagę zasługują tu Muzeum Prehistorycznej Thery, które prezentuje artefakty z czasów minojskich oraz Muzeum Archeologiczne, gdzie znajdują się znaleziska z różnych okresów historii wyspy.

Podczas wizyty na Santorini warto odwiedzić starożytne miasto o nazwie Akrotiri, często nazywane „greckimi Pompejami”. Zostało ono zniszczone przez wybuch wulkanu w XVII wieku p.n.e. i zasypane popiołem wulkanicznym, co pozwoliło na zachowanie wielu budynków, fresków i artefaktów. Zwiedzanie Akrotiri to podróż w czasie, która pozwala zrozumieć życie w jednej z najbardziej zaawansowanych cywilizacji starożytności. Na mnie wrażenie zrobiło również urocze, tradycyjne miasteczko Pyrgos, położone na wzgórzu, z którego roztacza się panoramiczny widok na wyspę. Warto przespacerować się po labiryncie wąskich uliczek, odwiedzić kościoły z bizantyjskimi freskami oraz zamek Kastro, skąd można podziwiać malownicze krajobrazy.

Jedną z głównych atrakcji Santorini jest rejs po kalderze. Polecam wybrać się na wycieczkę łodzią, aby zobaczyć wulkaniczne wyspy Nea Kameni i Palea Kameni i wykąpać się w gorących źródłach. Widok na białe domki Oia i Fira z poziomu morza są niezapomnianym przeżyciem, które pozostaną na długo w pamięci. U stóp Oia znajduje się mały port rybacki Amoudi Bay. To idealne miejsce na kolację w jednej z nadmorskich tawern, które serwują świeże owoce morza. Zatoka oferuje również możliwość kąpieli w krystalicznie czystej wodzie oraz skoków z klifów dla bardziej odważnych turystów.

Aktywności i plaże wyspy



Santorini oferuje wiele atrakcji dla aktywnych turystów. Można tu uprawiać trekking, podziwiając przy tym spektakularne widoki na kalderę. Jedną z najpopularniejszych tras jest szlak prowadzący z Fira do Oia, który oferuje niezapomniane panoramy. Dla miłośników sportów wodnych, wyspa oferuje możliwości nurkowania, snorkelingu oraz żeglowania. Wycieczki katamaranem wokół wyspy pozwalają zobaczyć Santorini z innej perspektywy i odkryć ukryte zatoczki oraz gorące źródła.

Jedną z najbardziej unikalnych plaż na Santorini jest Red Beach, znana ze swojego czerwonego piasku i spektakularnych klifów w tym samym kolorze. Plaża jest idealna do snorkelingu, dzięki czemu można podziwiać bogactwo podwodnego świata. Dla tych, którzy wolą relaks, plaża oferuje piękne widoki i możliwość wypoczynku w urokliwej scenerii. Popularną wśród turystów czarną plażą wulkaniczną z krystalicznie czystą wodą jest Kamari Beach. Wzdłuż promenady znajduje się tu wiele restauracji, sklepów i kawiarni, co sprawia, że jest to idealne miejsce na spędzenie dnia na plaży, a wieczorem na relaks przy kolacji z widokiem na morze. Plaża jest dobrze wyposażona w leżaki, parasole i bary plażowe. Podobnie jak Kamari, Perissa Beach oferuje czarny piasek wulkaniczny i liczne udogodnienia dla turystów. Jest to doskonałe miejsce na sporty wodne, takie jak windsurfing, parasailing czy nurkowanie. W pobliżu plaży znajduje się wiele tawern i barów, które oferują lokalne przysmaki.

Grecka kuchnia i wino



Grecka kuchnia jest znana na całym świecie, a Santorini ma swoje unikalne smaki. Lokalne tawerny serwują świeże owoce morza, tradycyjne greckie dania, takie jak moussaka i souvlaki, oraz specjały wyspy, takie jak fava (puree z żółtego grochu, serwowane z oliwą i cebulą) i tomatokeftedes (pomidory w cieście, smażone na chrupiąco). Moim ulubionym przysmakiem, który polecam spróbować, jest chleb z Santorini wypiekany tradycyjnie z dodatkiem lokalnych ziół i przypraw.

Wyspa jest również znana z produkcji wyjątkowych win. Dzięki unikalnemu mikroklimatowi i wulkanicznej glebie ma ono niepowtarzalny smak. Warto odwiedzić lokalne winnice, takie jak Santo Wines czy Gaia Winery, aby spróbować słynnego wina Assyrtiko z widokiem na kalderę. Wycieczka do Santo Wines to nie tylko okazja do spróbowania lokalnych win, ale także możliwość dowiedzenia się więcej o winiarskich tradycjach wyspy.

Santorini to magiczne miejsce, które zachwyca swoją urodą, historią i kulturą. To idealne miejsce na romantyczny wyjazd, rodzinne wakacje czy wypad z przyjaciółmi. Bez względu na to, czego szukasz – spokoju, przygody, kulinarnych doznań czy po prostu pięknych widoków – Santorini ma to wszystko.

Tekst: Anna Molęda-Kompolt