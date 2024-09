Nowy rok szkolny, nowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Olsztynie

Wraz z pierwszym dzwonkiem w olsztyńskich szkołach, nastał też czas na wielkie zmiany w komunikacji miejskiej. Przypominamy, co się zmieniło.

Od niedzieli (1 września) w związku z zakończeniem wakacji szkolnych, w dni robocze ponownie obowiązuje rozkład jazdy "Dni robocze (od poniedziałku do piątku".

— Do czasu wznowienia zajęć na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zawieszone pozostaje kursowanie linii nr 303, 305 i 309, a linie nr 3, 103 i 130 kursują z ograniczoną częstotliwością — poinformował w komunikacie Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Od niedzieli nie kursuje także sezonowa linia nr 307, a linia nr 304 jak co roku ma skrócone godziny kursowania.

— Od 1 września w dni robocze wybrane kursy linii nr 128 zostaną wydłużone do krańca "Koopress" przez przystanki "Cementowa" oraz "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Nowy przystanek zlokalizowany będzie przy ul. Lubelskiej 54 — dodał ZDZiT.

Mieszkańcy Olsztyna muszą mieć jednak na uwadze, że w kursach z Brzezin do Koopress przez ZGOK oraz do ZGOK na przystanku "Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi" autobusy będą zatrzymywały się wyłącznie po południowej stronie ul. Lubelskiej. Przystanek po północnej stronie ul. Lubelskiej będzie funkcjonował tylko w kursach do Brzezin.

To jednak nie koniec zmian.

Na linii nr 116 w dni robocze kurs z krańca "Track" przez "Indykpol" zostaje przesunięty z 12:45 na 12:40.

Na linii na 124 w dni robocze kurs do krańca "Barczewo" o godz, 15:30 realizowany będzie ponownie z zajazdem do przystanku "Nikielkowo-Miętowa".

Na linii nr 131 w dni robocze kurs do krańca "Indykpol" zostaje przesunięty z 12:54 na 12:49.