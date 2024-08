W Szczecinie odbyły się obchody 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

Obchody 44. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zainaugurowała msza św. w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie, po jej zakończeniu uroczystości kontynuowano przed bramą Stoczni Szczecińskiej.

List do uczestników obchodów rocznicowych skierował prezydent Andrzej Duda. Odczytał go doradca prezydenta dr hab. Marek Rymsza.

— Ufam, że etos Sierpnia 1980 r. oraz ten sam co wtedy zapał, ambicja i zwycięski duch wolności będą ożywiały naszą narodową wspólnotę również w nadchodzących dekadach. Niech ojczyzna Solidarności pozostanie inspiracją dla świata i najważniejszym wspólnym dobrem jej obywateli — przekazał w liście prezydent Duda.

Latem 1980 roku w Polsce doszło do strajków będących reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin. W połowie sierpnia zaczęły się strajki na Wybrzeżu. 30 sierpnia 1980 r. podpisano Porozumienia Szczecińskie, kończące strajki 1980 roku na Pomorzu Zachodnim. Było to pierwsze z porozumień zawartych pomiędzy strajkującymi robotnikami a rządem. Następnego dnia w Gdańsku przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie gdańskie.

Porozumienie Szczecińskie zakładało, że komitety strajkowe przekształcą się w Komisje Robotnicze, które przeprowadzą wybory do władz niezależnych organizacji pracowniczych. Protokół mówił również o ochronie podstawowych praw ludzi pracy i obywateli, zakazie represji wobec działaczy związkowych i politycznych (o ile w sposób przestępczy nie będą godzili w interesy PRL), a także o dostępie Kościoła do mediów. Porozumienie zobowiązywało rząd do wydania w postaci broszur "Paktów Praw Człowieka" i "Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach".

Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ "Solidarność" - pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej - i stały się początkiem przemian z 1989 roku - obalenia komunizmu i końca systemu jałtańskiego. Strajkujący wywalczyli też m.in. na prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 oraz ograniczenie cenzury.

— To nie był protest wyłącznie wielkich miast, to był protest tych wszystkich, którym bliska była godność i szacunek do człowieka, którzy chcieli żyć godnie, ale też chcieli żyć w kraju, który będą uważali, za swój własny. Stąd powstała idea Solidarności — powiedział podczas uroczystości prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Zarząd Regionu przyznał prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie Zachodniopomorski Krzyż Solidarności.

— Odznaczenie zostało przyznane w uznaniu zasług dla Pomorza Zachodniego i NSZZ Solidarność, udziału w obchodach szczecińskich, rocznic oraz angażowanie na rzecz projektów patriotycznych realizowanych przez Zarząd Regionu tj. pomnik poświęcony bohaterom strajku 71' — uzasadnił podczas uroczystości przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego Mieczysław Jurek.

— Solidarność zawsze mogła liczyć na życzliwości i wsparcie pana prezydenta w sprawa dotyczących tradycji, szacunku dla historii i tego co najważniejsze dla związku zawodowego - obrony praw pracowniczych, nie w tym emerytur stażowych — dodał.

Podczas uroczystości po raz czwarty uczniom z regionu wręczono stypendia im. Longina Komołowskiego. Otrzymują je uczniowie o wybitnych osiągnięciach naukowych, sportowych lub społecznych.

W piątek, w ramach obchodów o godz. 17.00 w Ogrodzie Różanym w Szczecinie rozpocznie się koncert muzyki filmowej w wykonaniu muzyków Orkiestry Camerata Stargard. Przed koncertem zaplanowano wręczenie Zachodniopomorskich Krzyży Solidarności osobom zasłużonym dla NSZZ "Solidarność".

