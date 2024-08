Ford wycofuje się ze swojego programu postępowego

Firma Ford ogłosiła, że rezygnuje z uczestnictwa w Indeksie Równości Korporacyjnej Human Rights Campaign oraz z szeregu innych prestiżowych rankingów „najlepszych miejsc pracy”. Decyzja ta oznacza istotne zmiany w strategii korporacyjnej, szczególnie w kontekście polityki DEI (Diversity, Equity, Inclusion), która w ostatnich latach stała się jednym z kluczowych elementów polityki społecznej i zarządzania w wielu amerykańskich firmach.

DEI, czyli różnorodność, równość i inkluzyjność, to zestaw działań mających na celu promowanie sprawiedliwości społecznej i integracji w miejscu pracy. Różnorodność (Diversity) odnosi się do reprezentacji różnych grup społecznych, takich jak różne płcie, rasy, orientacje seksualne, wiek czy pochodzenie etniczne. Równość (Equity) koncentruje się na zapewnieniu sprawiedliwego traktowania i usuwaniu barier, które mogą prowadzić do nierówności w dostępie do możliwości i zasobów. Inkluzyjność (Inclusion) z kolei dotyczy tworzenia środowiska, w którym wszyscy pracownicy czują się wysłuchani, doceniani i mogą aktywnie uczestniczyć w życiu firmy.

Jednakże, jak wynika z informacji przekazanych pracownikom Forda oraz z publicznych wypowiedzi aktywistów anty-DEI, firma zdecydowała się wycofać z działań związanych z DEI. W praktyce, finansowanie takich inicjatyw często wiązało się z wspieraniem bardzo progresywnych agend, takich jak organizacja parad równości czy wydarzeń związanych z ideologią LGBTQ+.

Wewnętrzna komunikacja, która trafiła do pracowników Forda na całym świecie i została opublikowana na platformie X przez aktywistę sprzeciwiającego się polityce DEI, potwierdza, że koncern podjął decyzję o zaprzestaniu wsparcia dla Human Rights Campaign oraz rezygnacji z celów DEI, takich jak zwiększanie liczby pracowników z mniejszości etnicznych na poziomie menedżerskim. Ford potwierdził autentyczność tego dokumentu, ale zrezygnował z dalszego komentowania decyzji.

Podobne kroki podjęły już wcześniej inne firmy, takie jak Tractor Supply i Harley-Davidson, które także zdecydowały się na zmianę swojego zaangażowania w politykę DEI. Firmy te wskazywały na rosnący konserwatywny sprzeciw wobec skrajnie postępowych ideologii oraz zmieniające się warunki społeczne i polityczne jako główne powody swoich decyzji.