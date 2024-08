Szafka pod umywalkę a aranżacja. Jak dopasować meble łazienkowe do wnętrza?

Dobór odpowiedniej szafki pod umywalkę zależy od kilku czynników. Należy ją dobrać nie tylko do ogólnego stylu wnętrza, ale i do designu samej umywalki. Dodatkowo nie bez znaczenia pozostaje funkcjonalność tego elementu. Umywalka musi być użyteczna i współgrać z całą aranżacją. Jak to osiągnąć?

Jak wybrać idealną szafkę pod umywalkę?

Podczas wyboru idealnej szafki pod umywalkę, trzeba wziąć pod uwagę typ mebla, kolor, materiał, rozmiar i styl. Łazienka jest jednym z najważniejszych pomieszczeń w domu, dlatego warto poświęcić chwilę na dopasowanie do niej każdego elementu. Dzięki temu aranżacja będzie spójna, a wnętrze praktycznie zorganizowane. Przed zakupem warto rozważyć:



- kolor – odpowiedni styl to nie wszystko! Kolor również powinien współgrać z resztą wnętrza. Jeśli aranżacja jest utrzymana w jednej stonowanej kolorystyce, to nie warto wprowadzać do niej chaosu, stosując niepasujący kontrast. Jeśli natomiast jej atutem są odmienne barwy, to jak najbardziej można zastosować je również w przypadku mebli;

- typ – inny typ szafki będzie odpowiedni pod umywalkę nablatową, a inny pod podblatową. W tym pierwszym przypadku w meblu znajduje się specjalne wycięcie na odpływ i miejsce na syfon. W drugim – umywalka jest montowana pod blatem, dlatego otwór w blacie jest jeszcze większy. Bardzo często można ułatwić sobie zadanie i zakupić zestawy – szafkę z wpuszczoną umywalką. Istotne jest również to, czy

- przestrzeń do przechowywania – szafki pod umywalki nablatowe mają zdecydowanie więcej miejsca na przechowywanie, a podblatowe mniej, ponieważ przestrzeń wypełnia spód umywalki;

Jak dopasować szafkę pod umywalkę do aranżacji łazienki?

Niezależnie od tego, w jakim kolorze jest szafka, z jakiego materiału została wykonana i czy jest w zestawie z umywalką, czy nie – powinna być odpowiednio dopasowana do aranżacji wnętrza.

Łazienka w stylu nowoczesnym – jaka szafka pod umywalkę będzie odpowiednia?

Nowoczesne łazienki cechują się minimalizmem i prostotą. Takie też powinny być dopasowane do nich szafki pod umywalkę. Najlepiej sprawdzą się meble w kolorach bieli, szarości, czerni czy naturalnego drewna. Jeśli chodzi o wykończenie – dobrze sprawdzi się zarówno połysk, jak i mat. Fronty zazwyczaj są gładkie, ale można też wybrać nieco bardziej oryginalny przód np. imitujący lamele.

Warto pamiętać, że styl nowoczesny to również loft. Industrialne wnętrza lubią surowe meble bez dekoracji i ze stalowymi elementami. Najlepiej w macie. Natomiast w każdej nowoczesnej łazience należy zrezygnować z szafek z ozdobnymi uchwytami i nóżkami. Najlepiej za to postawić na szafkę pod umywalkę z wbudowanymi uchwytami, albo z systemem push-to-open. Podkreślą one nowoczesny charakter wnętrza.

Jeśli wybrana szafka ma być stojąca, to w stylu nowoczesnym powinna mieć proste, chromowane lub stalowe nóżki. Wyjątkowo dobrze jednak sprawdzą się szafki wiszące z wolną przestrzenią pod meblem. To ułatwia również utrzymanie czystości w łazience.

Szafka pod umywalkę do łazienki glamour – jaką wybrać?

Szafka pod umywalkę w stylu glamour jest elegancka i bogato zdobiona. Najlepiej sprawdzą się meble z elementami złota lub srebra. W przeciwieństwie do stylu nowoczesnego – w tym przypadku dobrym wyborem będą ozdobne uchwyty np. kryształowe. W stylu glamour dobrze sprawdzą się biel, czerń, złoto, butelkowa zieleń, bordowy czy pudrowy róż.

Najczęściej meble w stylu glamour są wykończone na wysoki połysk. Dużą popularnością cieszą się też lustrzane fronty. Wpływają znacząco na optyczne powiększenie wnętrza. W łazience dobrze będą się prezentować również szafki z dekoracyjnymi drzwiczkami np. we frezowane wzory.

Łazienka boho lub rustykalna – jaka szafka pod umywalkę?

Styl boho czy rustykalny to naturalne materiały, swoboda i eklektyczny design. W tego rodzaju łazienkach najlepiej postawić na szafki pod umywalkę wykonane z drewna czy rattanu. Można też wybrać meble imitujące naturalne materiały.

Szafki pod umywalkę w stylu boho różnią się nieco od rustykalnych. Te drugie są utrzymane w wiejskim, sielankowym stylu. Dopuszczalne są tu delikatne podniszczenia frontów, wskazujące na wiek danego mebla. Zarówno w jednym, jak i drugim stylu dobrym wyborem będą stonowane kolory ziemiste, beże, brązy, zielenie.

W stylach boho i rustykalnym warto postawić na modele z otwartymi półkami, które wprowadzą do łazienki lekkość i przestronność. Szafki z ręcznie wykonanymi detalami, takimi jak rzeźbienia czy plecionki, będą się doskonale komponować z naturalną, wiejską aranżacją.

Jak dopasować szafkę do umywalki?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy umywalka jest nablatowa, czy podblatowa. W obu przypadkach blat powinien być na tyle duży, aby móc pomieścić misę i pozostawić jeszcze miejsce, chociażby na odłożenie kosmetyków.

Warto, aby szafka była utrzymana w tym samym stylu, co umywalka. Jeśli misa ma kanciaste kształty, będą do niej pasować przede wszystkim szafki z prostymi liniami i ostrymi krawędziami. Stawiając na obłą misę, można zadbać o to, aby sam kształt mebla również miał zaokrąglenia. Jeśli dobiera się umywalkę w stylu np. rustykalnym, najlepiej jest wybrać szafkę, która została stworzona z naturalnego drewna lub z jego imitacji.

Wybór nie jest prosty, ale warto chwilę zastanowić się nad odpowiednim dopasowaniem szafki pod umywalkę do aranżacji łazienki. Dzięki temu można cieszyć się spójnym wnętrzem, które zachęca do relaksu.