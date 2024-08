Panowie mają Stadion Narodowy, a Panie "Bursztynową Arenę"

Polska męska reprezentacja piłkarska od lat kojarzona jest ze Stadionem Narodowym w Warszawie, który stał się jej niekwestionowanym domem zarówno dla spotkań o dużą stawkę, jak i meczów towarzyskich. Dotychczas jednak kobieca reprezentacja nie miała swojego stałego miejsca. Ten brak został wreszcie uzupełniony, gdy ogłoszono, że Polsat Plus Arena w Gdańsku stanie się oficjalnym stadionem, na którym wszystkie mecze polskiej reprezentacji kobiet będą się odbywać. Jest to ważny krok dla rozwoju i promocji kobiecej piłki nożnej w kraju.

W czwartek (29 sierpnia) na stadionie w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, która była zapowiedzią nowej ery dla kobiecej piłki w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli czołowi przedstawiciele PZPN, w tym prezes Cezary Kulesza, oraz prezydentka Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Dulkiewicz podkreśliła, że wybór Polsat Plus Areny na domowy stadion żeńskiej reprezentacji jest również okazją do promowania regionu i piłki nożnej wśród kobiet.

Po zakończeniu swojego przemówienia, prezes PZPN wręczył Dulkiewicz pamiątkową tablicę z napisem "Dom reprezentacji Polski kobiet 2027", a także koszulkę polskiej reprezentacji z jej nazwiskiem, symbolizującą nowe partnerstwo między miastem a PZPN.

Decyzja o ustanowieniu Polsat Plus Areny jako domu dla żeńskiej reprezentacji jest częścią szerszej strategii PZPN, mającej na celu promocję kobiecego futbolu w Polsce. W przeszłości polskie piłkarki były zmuszone do rozgrywania swoich meczów w różnych częściach kraju, co utrudniało budowanie spójnej bazy kibiców. Teraz, mając stałe miejsce w Gdańsku, liczy się na większą frekwencję i wsparcie ze strony fanów. Rekord frekwencji, o którym wspomniała Dulkiewicz, rzeczywiście miał miejsce na tym stadionie w 2021 roku, podczas eliminacji do Mistrzostw Świata. Wówczas na trybunach zasiadło 8011 widzów, co było najwyższą frekwencją w historii kobiecej piłki nożnej w Polsce.

