Powrót do świata dinozaurów. Zarys fabuły i tytuł nowego filmu z serii "Jurassic World"

Akcja nowego filmu "Jurassic World Rebirth" rozgrywa się pięć lat po dramatycznych wydarzeniach ukazanych w "Jurassic World Dominion". W tym czasie Ziemia przeszła znaczące zmiany, a jej współczesny ekosystem okazał się nieprzyjazny dla dinozaurów, które zdołały przetrwać. Te niezwykłe stworzenia, będące reliktami prehistorii, znalazły schronienie w kilku odizolowanych obszarach równikowych, gdzie panuje klimat zbliżony do tego, jaki istniał na naszej planecie miliony lat temu. To właśnie tam, w tych odległych zakątkach globu, rozgrywa się historia, która obiecuje przynieść ogromne korzyści ludzkości. Kluczem do tego jest DNA trzech najpotężniejszych dinozaurów, które mogą stanowić podstawę dla stworzenia rewolucyjnego lekarstwa.

W główną bohaterkę filmu, Zorę Bennett, wciela się Scarlett Johansson. Zora to specjalistka od operacji specjalnych, która zostaje zatrudniona do poprowadzenia misji mającej na celu zdobycie DNA trzech gigantycznych gatunków dinozaurów, które przetrwały w nowym, nieprzyjaznym świecie. Jej partnerem w tej niebezpiecznej misji jest Duncan Kincaid, grany przez dwukrotnego zdobywcę Oscara, Mahershalę Ali.

W zespole znajdują się również inne kluczowe postacie: paleontolog doktor Henry Loomis, którego gra John Bailey, oraz Martin Krebs, przedstawiciel koncernu farmaceutycznego finansującego całą ekspedycję, w którego wciela się Rupert Friend. W ekipie Zory znajdują się także Philippine Velge, Bechir Sylvain i Ed Skrein, którzy odgrywają rolę specjalistów wspierających misję.

"Jurassic World Rebirth" jest dziełem Garetha Edwardsa, znanego z takich hitów jak "Godzilla", "Twórca" i "Łotr 1: Gwiezdne wojny – historie". Edwards, reżyser z doświadczeniem w tworzeniu epickich filmów science fiction, ponownie wkracza do świata wielkich produkcji, oferując widzom spektakularną podróż do przeszłości, gdzie dinozaury i ludzie muszą współistnieć w zmieniającym się świecie. Scenariusz do filmu napisał David Koepp, który pracował również nad oryginalnym "Parkiem Jurajskim".

Źródło: Filmweb

sj