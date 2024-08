Budowa dworca kolejowego w Olsztynie na finiszu, ale otwarcie w czwartym kwartale [ZDJĘCIA]

Wiemy już kiedy będzie otwarty nowy dworzec kolejowy w Olsztynie. Wprawdzie prace są na finiszu, to jednak dworzec dla pasażerów ma być otwarty w IV kwartale tego roku. Do tego czasu powinna zakończyć się modernizacja stacji Olsztyn Główny.

Budowa nowego budynku dworca Olsztyn Główny jest na ostatniej prostej. Budynek ze strzelistym dachem w kształcie żagla, co jest oczywiście nawiązaniem do charakteru naszego regionu, już stoi. Teraz trwają prace wykończeniowe.

— Obecnie na placu budowy pracuje około 100 budowlańców — mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP S.A. — Wewnątrz prowadzone są prace wykończeniowe na wszystkich kondygnacjach nowego budynku. W holu dworca finalizowany jest montaż sufitu podwieszanego, natomiast na zewnątrz wykonawca zakończył prace przy konstrukcji nowej wiaty rowerowej. Trwają także prace przy zagospodarowaniu terenu, w tym np. rozpoczynają się prace związane z układaniem kostki betonowej.

Kiedy otwarcie?



Jest też termin zakończenia budowy dworca. Czy tym razem ostateczny, to trudno powiedzieć, bo tych terminów było już kilka. Początkowo kolejarze deklarowali, że nowy dworzec stanie do końca 2023 roku, później była mowa o początku tego roku. Potem padł kolejny termin — początek lata tego roku. Jak tłumaczyli kolejarze, są problemy z wodą i trzeba wykonać dodatkowe odwodnienie z placu i pochylni przed dworcem, a do tego potrzebny jest trzeci zbiornik retencyjny.

Woda nie od dziś jest problemem na dworcu. Wystarczy sobie przypomnieć, ile razy w roku po nawałnicach woda stała w starym tunelu łączącym dworzec z peronami, a do którego wejście było też z przydworcowego placu. Konieczność wykonania dodatkowego drenażu nie tylko wpłynęła na termin zakończenia prac, lecz oczywiście zwiększyła koszty inwestycji. Początkowo nowy dworzec miał pochłonąć nieco ponad 70 mln zł. Teraz obecna wartość kontraktu to ok. 90 mln zł brutto. Jej zwiększenie — jak usłyszeliśmy — wynika z konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych, w szczególności prac zamiennych.



— Planowany termin zakończenia prac budowlanych przy budowie nowego dworca Olsztyn Główny to III kwartał br. — dodaje Michał Stliger. — Otwarcie dworca dla pasażerów planowane jest po przeprowadzeniu odbiorów technicznych i uzyskaniu niezbędnych zgód administracyjnych, czyli w IV kwartale br.

Co w środku?



Przypomnijmy, że dworzec ma trzy kondygnacje: jedną podziemną i dwie nadziemne. Będzie połączony z peronem 1. W podziemiu będą kasy, toalety, a na parterze hol z poczekalnią. Piętro zostało przeznaczone na biura. W budynku dworca zapewnione zostały lokale dla kolejowych spółek i organizacji, takich jak Straż Ochrony Kolei, WARS, PKP Polskie Linie Kolejowe, TK Telekom, PKP Intercity i POLREGIO. Na przełomie sierpnia i września kolejarze planują rozstrzygnąć przetarg na najem przez podmioty komercyjne dwóch lokali gastronomiczno-handlowych oraz czterech pomieszczeń handlowo-usługowych, a także miejsc na skrytki bagażowe oraz automaty z napojami i przekąskami.

Teren przed dworcem też zostanie zagospodarowany. Będzie parking i wiata rowerowa. Będzie też przestrzeń zielona, ławki, iluminacja.

Tunel w sierpniu



Ku końcowi zbliża się też modernizacja stacji Olsztyn Główny, która ma zakończyć się do 20 września. Za tą inwestycją kryje się wymiana 28 km torów, 116 rozjazdów, nowa nastawnia, skąd komputerowo będzie sterowany ruch na olsztyńskiej stacji, a w przyszłości też na pobliskich stacjach. Są też nowe, wyższe perony, co ułatwia wsiadanie do pociągu. Co ważne, powstał także nowy 140-metrowy tunel, który łączy dworzec z Zatorzem. To było marzenie olsztynian od lat, które teraz się ziszcza i wielu wyczekuje otwarcia tunelu. To już niedługo, bo prace w przejściu podziemnym zostały zakończone.

— Obiekt pomyślnie przeszedł próby i testy bezpieczeństwa, konieczne do przeprowadzenia przed jego udostępnieniem — poinformował Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Otrzymaliśmy także zezwolenie na użytkowanie schodów ruchomych i windy od Urzędu Dozoru Technicznego. Kompletowana jest już dokumentacja o wydanie zgody na użytkowanie przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po otrzymaniu zezwolenia przejście zostanie niezwłocznie w całości udostępnione pieszym wraz z wyjściem na ul. Marii Zientary-Malewskiej. Szacujemy, że może się to odbyć do końca sierpnia — dodał.

Andrzej Mielnicki