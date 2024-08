Ekspert o decyzji PKW: komisja dostosowała decyzję do oczekiwań społecznych

Po zakończeniu czwartkowego posiedzenia PKW jej szef Sylwester Marciniak poinformował, że Komisja postanowiła odrzucić sprawozdanie finansowe PiS z zeszłorocznych wyborów parlamentarnych. Jak wskazał, w normalnych warunkach dotacja dla tego komitetu wyborczego wynosiłaby ponad 38 mln zł, ale na skutek stwierdzonych naruszeń będzie pomniejszona o 10 mln zł, czyli wyniesie 28 mln zł.

Socjolog, profesor nauk humanistycznych UW Henryk Domański ocenił w rozmowie z PAP, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej to "rozwiązanie kompromisowe", które zostało podjęte przez Komisję ze względu na oczekiwania "dużej części" strony politycznej i społecznej. "To jest rozwiązanie kompromisowe. Kwota, którą pozbawiono PiS, nie jest maksymalna, jak domagał się obecny obóz rządzący - z tego punktu widzenia jest to pewien kompromis, pewne ustępstwo na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. A z drugiej strony decyzja zgodna z oczekiwaniami dużej części strony politycznej i części społeczeństwa. Jest to jednak uznanie takiej interpretacji rzeczywistości, że PiS na to zasłużył, w związku z tym należało go w jakiś sposób ukarać. Można by powiedzieć, że PKW trochę wyszła z roli Komisji i dostosowywała decyzję do oczekiwań społecznych" - ocenił.

Zdaniem prof. Domańskiego PKW mogła uznać, że "nie wypadało wycofać się z odebrania jej (partii) dotacji. Takie motywy stały za decyzją PKW".

Pytany o możliwą reakcję Prawa i Sprawiedliwości profesor powiedział, że partia będzie interpretowała decyzję Komisji jako "wynik niesprawiedliwości społecznej lub nacisku politycznego - czyli utraty przez Państwową Komisję Wyborczą niezależności".

Według niego decyzja PKW będzie jednak interpretowana w kontekście "funkcjonowania systemu politycznego w Polsce - jeżeli chodzi o takie instytucje, które powinny zachować niezależność". "Myślę, że PiS będzie rozszerzał tę interpretację na niekorzyść obecnego obozu rządzącego" - dodał.

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.(PAP)