Jak wybrać dobrą suszarkę na pranie?

Suszarka na pranie to ważny element wyposażenia każdego domu. Na rynku znajdziemy wiele modeli różnej wielkości, z różną liczbą drążków i dodatkowymi udogodnieniami. Najważniejsze jest wybranie suszarki dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę przy wyborze?



Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się:

- jak wybrać suszarkę na pranie,

- na co zwracać uwagę przy jej wyborze

- gdzie kupić dobrą suszarkę.

Na rynku znajdziemy wiele różnych modeli suszarek, różniących się wielkością, sposobem zawieszania prania oraz dodatkowymi funkcjami. Przed zakupem warto zastanowić się, czego naprawdę potrzebujemy. Wśród najważniejszych elementów, na które zwracają uwagę kupujący, jest trwałość suszarki oraz jej zdolność do utrzymania ciężaru mokrego prania. Wybór suszarki nie jest prosty, choć na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego produktu.

Suszarka na pranie - jak wybrać najlepsze rozwiązanie na suszenie prania w domu? A może warto spojrzeć na suszarki ogrodowe?

Suszarka na pranie, jak już wspomnieliśmy, to ważny element wyposażenia domu. W zależności od naszych potrzeb i ilości prania, jakie będziemy na niej suszyć, warto zastanowić się nad jej wytrzymałością. Suszarka musi pomieścić spory ciężar, zwłaszcza jeśli jesteśmy rodziną z małymi dziećmi, gdzie prania jest dużo. Dlatego suszarka powinna być nie tylko wytrzymała, ale także funkcjonalna. Na szczęście producenci oferują wiele ciekawych rozwiązań.

W ofertach znajdziemy suszarki stojące, wiszące, wiszące suszarki sufitowe oraz takie, które można zamontować w miejscach takich jak grzejnik lub balustrada. Dzięki temu nasze pranie będzie schło w wygodnych warunkach. Dla osób posiadających dom lub mieszkanie z ogródkiem dobrym wyborem może być suszarka ogrodowa. Jednak takie rozwiązanie sprawdzi się w naszym klimacie jedynie w ciepłe, słoneczne dni. Zimą niestety, ze względu na warunki atmosferyczne, pozostaje nam suszenie prania wewnątrz pomieszczeń. Jeśli przeszkadza nam zapach prania, warto zainwestować w dyfuzor.

Idealna suszarka - zwróć uwagę na szczegóły

Jeśli chodzi o dobór suszarki pod indywidualne potrzeby, warto zwrócić uwagę na szerokość (długość linek) suszarki po rozłożeniu, zwłaszcza jeśli ma ona dodatkowe skrzydła, oraz na jej wysokość i ilość poziomów. Jest to ważne, jeśli chcemy suszyć na niej np. koce lub narzuty, by nie dotykały podłogi. Warto także zwrócić uwagę na umocowanie drążków, aby były one mocne i wytrzymałe, zdolne utrzymać ciężki mokry materiał. Funkcjonalnymi elementami mogą być haczyki na skarpetki czy bieliznę. Coraz więcej osób korzysta z suszarek piętrowych, które pozwalają na zwiększenie ilości miejsca na pranie. Możemy także zaopatrzyć się w suszarki różnej wielkości, które można zawiesić na grzejnik (zarówno grzejnik elektryczny jak i ten ścienny) lub balustradzie balkonu, wystarczy znać ich szerokość. Wybór kolorów suszarek również może mieć znaczenie, dlatego warto sprawdzić, czy suszarka ma odpowiednie wykończenie, aby nie uszkadzała np. drewnianej podłogi.