W Olsztynie powstanie zielone strefa sportu i relaksu. Gdzie? [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy osiedla Kormoran w Olsztynie planują stworzyć „Zieloną strefę sportu i relaksu” – przestrzeń, która będzie dostępna dla wszystkich, bez względu na wiek czy kondycję. Projekt ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 2, a jego koszt to 150 000 zł. Jakie atrakcje będą czekać w tej strefie?

Wśród tegorocznych projektów Olsztyńskiego Budżetu obywatelskiego pojawił się projekt o nazwie "Zielona strefa sportu i relaksu dla wszystkich". To inicjatywa mieszkańców osiedla Kormoran.

Zielona strefa sportu i relaksu dostępna ma być bez ograniczeń czasowych i wiekowych. Skorzystać będą mogli wszyscy, bez wyjątków - młodsi i starsi, niepełnosprawni i nowicjusze.

Ma pojawić się w przyszłym roku na terenie przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie.

— Zadbaj o swoje ciało i samopoczucie przy okazji wyjścia na zakupy, na plac zabaw z dzieckiem, na spacer do parku czy inne dostępne miejsce — zachęcają pomysłodawcy projektu.

Zielona strefa sportu i relaksu ma być połączenie ruchu i przyjemności z przebywaniem na łonie natury i wśród innych ludzi.

Projekt polega na przygotowaniu terenu pod montaż urządzeń sportowych i relaksowych we wskazanym wyżej miejscu, a także ich zakupie i zamontowaniu.

Pojawić mają się tam takie sprzęty jak:

- orbitrek

- wioślarz

- twister + wahadło

- wyciąg górny + wyciskanie siedząc

- prasa nożna dwustronna

- drabinka + podciąg nóg

- ławka + prostownik pleców

- kierownica i koło

- stół do gry w szachy i chińczyka

- stół do piłkarzyków "Bońki"

- stół do ping ponga "Grubby"

Dodatkowo zostanie zagospodarowana wolna przestrzeń, pojawią się ławki i kosze na śmieci.

Planowany koszt inwestycji to 150 000 złotych.

ag