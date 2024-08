Zmarła piosenkarka i aktorka estradowa Rena Rolska

W wieku 92 lat zmarła Rena Rolska, piosenkarka i aktorka estradowa, wykonawczyni wielu popularnych przebojów m.in. "Złoty pierścionek" i "Nie oczekuję dziś nikogo", odtwórczyni postaci niesfornej uczennicy wywoływanej do tablicy w audycji radiowej „Podwieczorek przy mikrofonie”.

"Z żalem żegnamy Renę Rolską, wykonawczynię wielu popularnych przebojów, wyśpiewanych i nagradzanych na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie (wśród nich +Złoty pierścionek+, +Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy+, +Jak to dziewczyna+, czy +Nie oczekuję dziś nikogo+ – piosenka, którą wygrała konkurs w Polskim Radiu), odtwórczynię postaci niesfornej uczennicy wywoływanej do tablicy w słynnej audycji radiowej +Podwieczorek przy mikrofonie+, zasłużoną członkinię Związku Artystów Scen Polskich, z którym związała się ponad sześć dekad temu" - napisano we wtorek na Facebooku Związku Artystów Scen Polskich.

"Po zdecydowanym i ostatecznym pożegnaniu ze sceną w pamiętnym 1981 roku, oddała się pracy społecznej, przez lata przewodnicząc Sekcji Estrady ZASP, jednej z najaktywniejszych i najweselszych sekcji Stowarzyszenia, aktualnie członkini Zarządu Sekcji Repartycyjnej Twórców i Artystów Wykonawców Radiowych oraz Audialnych" - dodano.

Rena Rolska (właściwie Regina Rollinger-Jonkajtys) urodziła się 19 stycznia 1932 roku w Warszawie. Była polską piosenkarką i aktorką estradową. W 1955 roku zadebiutowała na koncercie estradowym w warszawskiej Hali Gwardii (obecnie Hala Mirowska). Wystąpiła wówczas jako solistka wraz z Orkiestrą Taneczną Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Cajmera.

W latach 1956-1960 Rolska występowała w kabarecie architektów Pineska. W 1961 roku za wykonanie utworu "Piosenka prawdę Ci powie" (Marek Sart – Kazimierz Kord) otrzymała I nagrodę w konkursie na polską piosenkę. Tę samą kompozycję wykonała także na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot ’61, otrzymując wyróżnienie, a na opolskim I Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej została wyróżniona w kategorii wykonawca.

Piosenkarka wielokrotnie występowała na festiwalach w Opolu. Uczestniczyła w koncertach Mikrofon i ekran, a także w popularnych Premierach. Wielokrotnie wyjeżdżała z własnymi recitalami za granicę, biorąc udział w galowych koncertach polskiej estrady.

Występowała w kabarecie Dreszczowiec z Marianem Jonkajtysem i m.in. Wojciechem Młynarskim. Do historii przeszła jej genialna kreacja w słuchowisku "Rolska do tablicy" w audycji radiowej "Podwieczorek przy mikrofonie". W latach 1971–1978 związała się ze stołeczną sceną Teatru Syrena. Karierę estradową zakończyła w 1981 roku.

Rena Rolska dwukrotnie otrzymała Złoty Mikrofon, a także nagrodę Polsko-Amerykańskiej Agencji Artystycznej. Występowała na scenach europejskich, ale również w ówczesnym ZSRS, w USA i Kanadzie. W uznaniu zasług została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

PAP/ag