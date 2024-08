Światowa premiera OSHEE Sparkling na Times Square

OSHEE, lider produktów funkcjonalnych, ogłosił światową premierę swojego najnowszego produktu - OSHEE Sparkling. Wydarzenie to jest zainicjowane kampanią reklamową na jednej z najbardziej ikonicznych scen świata - Times Square w Nowym Jorku.

— W dobie zdobywających coraz większą popularność reklam typu Fake OOH autentyzm i innowacyjność przekazu to fundament kampanii. Takie podejście nam przyświecało podczas tworzenia koncepcji premiery OSHEE Sparkling. Times Square to serce globalnej komunikacji, miejsce, gdzie miliony ludzi codziennie doświadczają nowych trendów i innowacji. OSHEE Sparkling jest wynikiem naszej nieustającej misji, by inspirować do zdrowego stylu życia, dbać o odpowiednie nawodnienie i dostarczać produkty, które pomagają w osiąganiu codziennych celów. Ponadto sam czas i wybrana lokalizacja nie są przypadkowe. To właśnie w Nowym Jorku trwa US Open, w którym udział bierze nasza ambasadorka Iga Świątek — mówi Tadeusz Czarniecki, CMO OSHEE.

Oprócz reklamy na Times Square marka OSHEE podjęła dodatkowo kilka różnorodnych działań, by jak najlepiej zaprezentować międzynarodowy zasięg nowego produktu. W ramach kampanii zrealizowano oryginalne spoty reklamowe oraz wyjątkową sesję zdjęciową w Japonii, które mają podkreślać zaskakujący i nowoczesny charakter produktu.

Ulubione smaki zamknięte w puszkach i doładowane gazem

OSHEE Sparkling to nowa, gazowana odsłona popularnych napojów OSHEE Vitamin Water. Linia produktów OSHEE dostępna jest w puszkach o pojemności 500 ml i obejmuje cztery zróżnicowane warianty. Konsumenci mogą wybierać między wersjami z obniżoną zawartością cukru oraz opcjami bez dodatku cukru i słodzików. Wśród dostępnych produktów znajdują się te z witaminami i minerałami oraz magnezem, a to wszystko w ulubionych smakach. Wprowadzając produkty na rynek, OSHEE zachowuje sprawdzoną formułę, dodając efekt świeżości i zaskoczenia dzięki bąbelkom. OSHEE Sparkling to idealny wybór dla tych, którzy pragną połączyć przyjemność picia z troską o zdrowie i nawodnienie. OSHEE rozpoczyna sprzedaż gazowanego napoju w swojej sieci dystrybucji.

Kampania promocyjna OSHEE Sparkling obejmuje szeroką kampanię digital, emisje spotów w kinach, reklamy na nośnikach OOH oraz DOOH. Za wsparcie działań PR odpowiada agencja Garden Of Words, za realizacje kreacji, spotów oraz zdjęć w Japonii odpowiadają: kreacja - agencja Lemon, Dział Marketingu OSHEE, spot - Kuba Wójcik, Mikołaj Piwowarski, zdjęcia: Karol Gustaw Małecki, za powstałe animacje 3D: Jakub Pawłowski oraz Dział Marketingu OSHEE. Wsparcie digitalowe zapewnia agencja MediaHub, a reklamy DOOH Screen Network.

OSHEE jest międzynarodowym i niekwestionowanym liderem innowacji w kategorii produktów funkcjonalnych. W portfolio OSHEE znajdują się m.in. napoje izotoniczne, wody witaminowe oraz seria produktów, takich jak batony musli i proteinowe. Produkty OSHEE podbijają świat - marka jest obecna już w 55 krajach na 6 kontynentach. Na rynku polskim oraz na kilku rynkach europejskich marka już od kilku lat zajmuje 1 miejsce w kategorii napojów izotonicznych i witaminowych.

