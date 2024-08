Plaża w Kortowie zostanie zmodernizowana. Co się zmieni?

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie prac przy przebudowie plaży Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po modernizacji plaża kortowska stanie się miejscem, gdzie będzie można spędzić czas w gronie znajomych lub zrelaksować się na hamaku.

Wsłuchując się w opinie studentów



Rok temu, wsłuchując się w opinie studentów i społeczności akademickiej, władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zdecydowały, że kortowska plaża wymaga modernizacji.

— Nawiązaliśmy współpracę z Joanną Majewską, absolwentką architektury krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM, która opracowała dokumentację projektową dotyczącą modernizacji plaży kortowskiej — mówi mgr inż. Bogusław Stec, kanclerz UWM.

Ostateczny projekt jest wynikiem rozmów i wspólnej wymiany pomysłów. Społeczność akademicka przywiązuje bowiem dużą wagę do terenów zielonych i architektury pasującej do charakteru kampusu.

— Prace nad projektem trwały długo, ponieważ prowadziliśmy wiele dyskusji, uwzględnialiśmy uwagi i sugestie, m.in. ze strony samorządu studenckiego, który chciał mieć swój udział w projekcie ze względu na odbywającą się na tym terenie Kortowiadę — dodaje kanclerz Stec.

Prace potrwają dwa lata



Projekt wkrótce zostanie złożony w Urzędzie Miasta Olsztyna. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocznie się pierwszy etap prac budowlanych.

— Mamy nadzieję, że modernizację uda się rozpocząć jeszcze w tym roku, w październiku. To ogromny teren, blisko 24 000 m kw., więc pracy jest sporo — podkreśla kanclerz. — Prace będą realizowane etapami i potrwają dwa lata, aby plaża była dostępna w okresie wakacyjnym dla mieszkańców Olsztyna i społeczności akademickiej.

Pierwszy etap modernizacji będzie obejmował urządzenie terenu wzdłuż linii brzegowej jeziora.

— Kluczowe dla nas jest, aby miejsce to zyskało nowy charakter. Pojawi się mnóstwo drewnianych leżaków, dodatkowe miejsca do wypoczynku oraz nowe ciągi komunikacyjne — wymienia kanclerz. Dodaje także, że przestrzeń między plażą kortowską a domami studenckimi przejdzie metamorfozę. — Planujemy stworzyć w tym miejscu specjalną strefę gastronomiczną, gdzie będą mogły ustawiać się popularne w ostatnim czasie food trucki. W planach są również miejsca do grillowania, na których szczególnie zależy studentom — podsumowuje.

Co się zmieni po modernizacji?



Plaża UWM zyska:

— Strefę Food Trucków, miejsce dla mobilnej gastronomii, otoczoną stołami piknikowymi i przestrzenią do konsumpcji,

— Strefę Jogi, przeznaczoną do uprawiania jogi, tai chi i innych dyscyplin rozwijających ciało i ducha,

— Przestrzeń na letnie eventy, stałe miejsce na wydarzenia organizowane coraz częściej na terenie plaży,

— Polanę z miejscem na palenisko, gdzie będzie można grillować samemu lub w gronie znajomych,

— Strefę Gastronomiczną, zlokalizowaną w pobliżu paleniska, idealną do spożywania grillowanych smakołyków.

Ponadto – po zakończeniu prac - pojawią się na plaży hamaki, leżaki, przebieralnie, stojaki rowerowe, a nawet instalacje land art.

Wkrótce na plaży w Kortowie zostanie zamontowana tablica informacyjna z projektem oraz kodem QR.