"Dałem piłce nożnej wszystko, co miałem". Wojciech Szczęsny żegna się z futbolem

Urodzony w 1990 roku w Warszawie Wojciech Szczęsny swoją karierę rozpoczynał w rezerwach miejscowych klubów, Agrykoli oraz Legii. Jego kariera zahaczyła o punkt zwrotny w momencie przejścia do Arsenalu Londyn, kiedy to najpierw w 2006 roku rozpoczął grę w młodzieżowym składzie, a trzy lata później dołączył do pierwszego zespołu.

Od tamtej pory Szczęsny związany był z londyńskim zespołem aż do 2017 roku. W międzyczasie wypożyczany był do Brentford oraz włoskiej Romy. W koszulce "Kanonierów" rozegrał 132 spotkania, dwukrotnie triumfował w Pucharze Anglii, a raz sięgnął po Złotą Rękawicę Premier League - nagrodę przyznawaną najlepszemu bramkarzowi sezonu.

Rok 2017 był momentem rozstania z Arsenalem Londyn, kiedy to Wojciech Szczęsny zasilił szeregi jeszcze bardziej uznanej marki, jaką był Juventus Turyn. W barwach "Starej Damy" aż trzy razy sięgał po tytuł Mistrza Włoch, krajowy puchar oraz superpuchar.

Wojciech Szczęsny od 15 lat występował w reprezentacji Polski seniorów. Na swoim koncie ma aż 84 występy. Występował na samych najważniejszych turniejach, czyli Euro 2012, 2016, 2020 i 2024 oraz mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku.

Po zakończeniu rozgrywek w mistrzostwach Europy w 2024 roku Wojciech Szczęsny ogłosił, że rozstaje się z polską reprezentacją. 14 sierpnia Juventus Turyn poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z bramkarzem. W środowisku piłkarskim pojawiały się informacje, że Wojciech Szczęsny może zagrać w lidze arabskiej lub dołączyć do Barcelony, a nawet powrócić do Arsenalu Londyn.

Żaden ze scenariuszy nie doszedł do skutku. Spełnił się natomiast ten, o którym mówił sam Wojciech Szczęsny, czyli zakończenie kariery piłkarskiej. O tej decyzji "Szczena" poinformował kibiców na portalu społecznościowym Instagram,

— Zdecydowałem zakończyć swoją przygodę z piłką nożną. Nie wiedziałem, że przejście do Arsenalu Londyn w 2006 roku będzie początkiem mojej życiowej podróży (...). Nie tylko zrealizowałem swoje marzenia, ale dotarłem tam, gdzie moja wyobraźnia nawet nie odważyła się mnie zabrać (...). Dałem piłce nożnej wszystko, co miałem. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą uwagę mojej rodzinie (...). Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każde zakończenie jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa droga, to tylko czas pokaże. Ale jeśli te ostatnie 18 lat nauczyło mnie czegokolwiek, to tego, że ma rzeczy niemożliwych — napisał Wojciech Szczęsny.