Pierwsza ogólnopolska edycja E-SPORT Gaming Kings Tournaments powered by Orange w Warmińskiej Aurze! Zapraszamy graczy Counter-Strike 2!

Road Show w 12 polskich miastach

Cykl wydarzeń, które rozpoczęły się 25 sierpnia w Forum Gdańsk, skierowany jest nie tylko do doświadczonych zawodników, ale również do osób zainteresowanych światem gier komputerowych. Olsztyn jest drugim przystankiem na mapie turniejowej - 30 sierpnia w Aura Centrum Olsztyna, a 31 sierpnia w Galerii Warmińskiej odbędą się kolejne rozgrywki.

Ogólnopolski turniej Counter-Strike 2 składa się z 2 etapów. I etap to turnieje eliminacyjne, które rozegrane zostaną w 14 lokalizacjach (w dwunastu polskich miastach), w których TOP 3 graczy zdobędzie nagrody finansowe, natomiast zwycięzca turnieju eliminacyjnego otrzyma bilet do II etapu - Wielkiego Finału. Zwycięzcę pierwszej ogólnopolskiej edycji poznamy 16 listopada w Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie podczas zmagań 14 najlepszych graczy wyłonionych w turniejach.

Szczegółowy plan rozgrywek oraz formularz rejestracyjny do turniejów dostępny jest na stronie https://gamingkings.pl

Gamerzy stanowią ponad połowę mieszkańców naszego kraju

Gry komputerowe strategiczne, taktyczne, logiczne czy edukacyjne to cała gama segmentu rozrywki angażująca w Polsce już niemal 20 milionów osób! Z raportu „Różne twarze polskiego gracza” wynika, że Polacy to gamerzy, stanowiący ponad połowę mieszkańców naszego kraju. Tworzą społeczność zróżnicowaną pod względem wieku, wykształcenia oraz płci. Mają różnorodne podejście do gier, od profesjonalnych zawodników e-sportu, zapalonych graczy po tzw. "niedzielnych" użytkowników gier. Ponad 80% graczy z Polski zamyka się w przedziale wiekowym 18–44 lata. Największą grupę graczy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (29,8%). Młodsi pasjonaci elektronicznej rozrywki (18–24 lata), to blisko 27% badanych. Najczęściej wybierane są gry logiczne (43% grających), łamigłówki (39%) oraz karciane (35%), przy czym wszystkie te kategorie są znacznie bardziej popularne wśród kobiet. Mężczyźni częściej wybierają gry akcji i tzw. „strzelanki”, a także strategiczne, wyścigowe oraz sportowe. Gry komputerowe to część życia, ale i kierunek, w którym młode osoby mogą szukać ścieżek rozwoju i kariery zgodnych ze swoją pasją.

– Centra handlowe to już nie tylko miejsce robienia zakupów, ale miejsce spotkań towarzyskich, budowania relacji, spędzania wolnego czasu. To przestrzenie społeczne, w których klienci poszukują rozrywki i angażujących wydarzeń. W odpowiedzi na te potrzeby organizujemy w naszych centrach mistrzostwa w popularnej grze Counter-Strike, która łączy miliony osób z całego świata. Będzie to wyjątkowe doświadczenie związane z grami komputerowymi i e-sportem. Okazja do wzięcia udziału w emocjonujących rozgrywkach i spotkaniach z innymi pasjonatami. Jednocześnie poprzez to wydarzenie chcemy zwrócić uwagę na fakt, że gaming na stałe wpisał się już w kanon rozrywki jako hobby, które warto wspierać i rozwijać, a spotkania offline są świetnym sposobem do nawiązywania nowych znajomości oraz integrowania się z rówieśnikami – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Zalety, a nie tylko wady

Gry komputerowe dla młodszych pokoleń stały się zarówno narzędziem komunikacji z rówieśnikami, jak i rozwoju osobistego. Chociaż są popularną formą rozrywki, mogą uczyć budowania relacji czy wspierać strategiczne myślenie. Wiele współczesnych gier daje też możliwość nauki języków obcych, rozwijania umiejętności współpracy czy wreszcie eksperymentowania, co prowadzi do nauki cennych w prawdziwym życiu umiejętności. Ukierunkowane korzystanie z czasu spędzanego przy komputerze może być zatem cennym doświadczeniem życiowym.

Zobacz, jak grają najlepsi

Swój udział w turniejach zapowiedziała czołówka polskich graczy w Counter-Strike 2, m.in. Grzegorz „Szpero” Dziamałek, profesjonalny gracz i obecny kapitan drużyny Rebels Gaming, który pojawi się w olsztyńskich centrach handlowych; Angelika „Angelka” Kozłowska, członkini drużyny NAVI Javelins oraz Paweł „Innocent” Mocek grający w drużynie Rebels Gaming.

Warto przypomnieć, że turniej Counter-Strike 2 to nie tylko możliwość spotkania i zmierzenia się z influencerami. Organizatorzy przygotowali dla uczestników specjalne strefy: Retro Gaming (gry lat 80. i 90. na klasycznych konsolach), Strefa Konsol (nowoczesne konsole) oraz VR Zone (wirtualna rzeczywistość).

Kolejne turnieje eliminacyjne zaplanowano: 7 września w Alfa Centrum w Białymstoku, 14 września w Galerii Wołomin w Wołominie, 21 września w Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim, 28 września w Galerii Tomaszów w Tomaszowie Mazowieckim, 5 października w Galerii Copernicus w Toruniu, 12 października w Focus Mall Zielona Góra, 18 października w Solaris Center w Opolu, 19 października w CH Karolinka w Opolu, 26 października w CH Platan w Zabrzu i 9 listopada w CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej. Wielki Finał E-SPORT Gaming Kings Tournaments powered by Orange odbędzie się 16 listopada w CH Bonarka w Krakowie.

Sponsorem głównej nagrody i partnerem tytularnym wydarzenia jest Orange Polska . Sponsorami stref są: Actiny, Huzaro, G2A, Iiyamy, Tracer. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Gram.pl i Radio Eska.

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Tuwima jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.



Właścicielem i zarządcą Galerii Warmińskiej jest NEPI Rockcastle sp. z o.o. Więcej na http://galeria-warminska.pl/

AURA CENTRUM

Aura Centrum Olsztyna leży w sercu miasta, tuż obok najważniejszych urzędów i instytucji województwa warmińsko-mazurskiego, zaledwie krok od Starego Miasta. Jest to centrum nowoczesne i przyjazne odwiedzającym, w którym panuje spokojna atmosfera. Na powierzchni użytkowej 25 tys. m² mieści się prawie 100 punktów handlowych i gastronomicznych oraz nowoczesne Kino Helios, mające 8 sal kinowych i mogące pomieścić ponad 1900 miłośników dużego ekranu. W Aurze znajduje się duży market spożywczy i apteka. Oprócz sklepów i lokali restauracyjno-kawiarnianych w Aurze działa uwielbiana przez dzieci biblioteka Abecadło, mieści się tu także ceniona w mieście szkoła muzyczna.

Właścicielem i zarządcą Aura Centrum Olsztyna jest NEPI Rockcastle sp. z o.o.