Straż pożarna rozszerzy swoją flotę. Urząd Wojewódzki i samorządy dofinansowały zakup łodzi ratunkowych [ZDJĘCIA]

Tegoroczne statystyki dotyczące bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach są zatrważające. W regionalnych akwenach podczas sezonu wakacyjnego doszło do 27 przypadków utonięć. Liczba ta jest o wiele większa niż w 2023 roku, kiedy to utonęło 19 osób. Dla porównania do 27 sierpnia 2024 roku odnotowano łącznie 48 utonięć.

Jako główne powody tych tragicznych zdarzeń wymienia się m.in. brawurę, picie alkoholu czy brak kamizelek ratunkowych podczas używania sprzętu wodnego.

Pomimo sprawnego działania służb ratunkowych w regionie, rosnąca popularność turystyki wodnej na Warmii i Mazurach generuje coraz większe wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Wraz z większą liczbą osób korzystających z akwenów, konieczne jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych i ratunkowych, aby zapobiegać wypadkom i tragediom.

W celu polepszenia działań ratunkowych wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król wraz z lokalnymi samorządami przekazał wojewódzkiej straży pożarnej cztery nowoczesne łodzie, dzięki którym strażacy będą mieli ułatwiony dostęp do osób potrzebujących pomocy.

— Dwie łodzie są kompletnie nowe, natomiast kolejne dwie służą jako wymiana na nowszy model. Cieszymy się, że ta inwestycja przyniesie odpowiednie skutki. Ważne jest, aby podnosić jakość sprzętu i dysponować nim wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Nie tylko w okresie wakacji, ale i w kolejnych miesiącach — powiedział Radosław Król.

Wojewoda na ten cel przeznaczył 300 tys. zł. Swoje dofinansowanie przekazały również regionalne samorządy.

— Łodzie trafią do Pisza, Węgorzewa, Elbląga i Nidzicy — przekazał nadbryg. Michał Kamieniecki, komendant Straży Pożarnej w Olsztynie. Podziękował on również wojewodzie za wsparcie finansowe.

— Używamy tego sprzętu nie tylko do ratowania ludzi, ale i ratowania środowiska jak np. przy rozlewach olejowych czy powodzi. Sprzęt odnowi również naszą dotychczasową flotę — stwierdził Michał Kamieniecki.

Bezpieczeństwo na wodach Warmii i Mazur to priorytet, a zakup nowoczesnych łodzi ratunkowych to jeden z wielu elementów szerszej strategii, która ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi korzystających z uroków tego pięknego regionu.

Janusz Siennicki