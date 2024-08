600 metrów niezwykłych doznań. Rusza budowa pierwszego rollercoastera w Łutynówku pod Olsztynkiem

Budowa rollercoastera, czyli kolejki górskiej to wstępna faza realizacji projektu – zapowiadanego jako największy park rozrywki w Polsce. Na razie więc w Łutynówku zagospodarowanych będzie tylko około pięciu z trzystu hektarów terenów przeznaczonych pod tę inwestycję.

Stanie na nich kolejka oraz obiekty niezbędne do jej funkcjonowania. Podwieszony na słupach tor po którym poruszać się będą wagoniki z pasażerami liczyć ma ok. 600 metrów. Na trasie pojawią się ostre zakręty, gwałtowne spadki i wzniesienia do ok. 23 metrów nad poziomem gruntu. Obiekt ma być czynny od maja do października.

— Czekamy na informacje do inwestora dotyczące fizycznego rozpoczęcia prac i mam nadzieję, że wspólnie wbijemy pierwszą łopatę — mówi Andrzej Abako, starosta olsztyński. — No i na pierwszy przejazd „naszym” rollercoasterem, który mam nadzieję odbędzie się już wiosną przyszłego roku.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego firma Village zgłosiła już formalne rozpoczęcie prac.