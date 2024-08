Policjanci i strażacy nadal poszukują zaginionego 47-latka na jeziorze Plusznym

Policjanci i strażacy wspólnie kontynuują akcję przeszukiwania akwenu i linii brzegowej jeziora Plusznego w gminie Stawiguda. To już czwarty dzień poszukiwań 47-latka, który prawdopodobnie wpadł do wody z deski SUP. W działaniach wykorzystywany jest specjalistyczny sonar do wyszukiwania osób - sprzętem operują strażacy z olsztyńskiej Komendy Miejskiej. Swoje wsparcie zaoferowali strażacy ochotnicy z Gryźlin, policyjni wodniacy i funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Olsztynku.