Mieszkaniec Bisztynka otarł się o fortunę

W ostatnim losowaniu Eurojackpot w miniony piątek (23 sierpnia) do wygrania było 290 mln zł. Nikt w Europie nie trafił głównej wygranej, ale padło pięć wygranych drugiego stopnia — cztery w Niemczech i jedna w Polsce.

Wartość wygranej to 2 700 389,90 zł, a wygrana padła Bisztynku. Szczęśliwy kupon została wysłany w punkcie LOTTO przy ul. Fryzjerskiej 2 w Bisztynku. Gracz zawarł jeden zakład na chybił trafił i trafił, choć pewnie do pełni szczęścia zabrakło jednej cyferki, ale może we wtorek, tym bardziej że do wygrania będzie nawet 340 mln zł.

Jak do tej pory w tej europejskiej grze mieszkańcy naszego regionu nie mają aż tak dużo szczęścia, bo najwyższa wygrana to było 2,2 mln zł w Olsztynku. Co dawało dopiero 41. miejsce na liście wygranych w Polsce w Eurojackpot. Tu przypomnijmy, że jak dotychczas w Polsce najwyższa wygrana Eurojackpot padła dwa lata temu w powiecie krotoszyńskim i wyniosła aż 213,6 mln zł.

Góra pieniędzy, a co dopiero powiedzieć o największej wygranej na świecie w Powerball w USA, która wyniosła 2,04 mld dolarów. To już nie góra, ale całe Himalaje. Każdy może wspiąć się na te szczyty, tylko trzeba mieć wielkie szczęście. Bo prawdopodobieństwo trafienia głównej wygranej w Eurojackpot to jak 1 do ponad 95 mln, a w amerykańskiej loterii Powerball szansa na główną wygraną wynosi 1 do 292,2 mln. Nic dziwnego,że sami Amerykanie żartują, że jest mniejsza niż szansa na to, że się zostanie prezydentem USA.

Najwyższe wygrane:

Warmińsko-mazurskie: Lotto, Elbląg – 24,6 mln zł (2010 r.)

Polska: Eurojackpot, powiat krotoszyński – 213,6 mln zł (2022 r.)

Świat: Powerball, USA – 2,04 mld dolarów (2022 r.)

am