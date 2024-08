Kolejne miliony na kolej z Ełku do Olsztyna

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z konsorcjum firm Budimex i Victor Energy na projekt i budowę nowych podstacji trakcyjnych w ramach elektryfikacji linii kolejowej na odcinku Ełk – Korsze. Inwestycja, której koszt wynosi 233 mln zł netto, obejmuje budowę pięciu dodatkowych podstacji mających zasilać modernizowaną sieć trakcyjną. Infrastruktura ta pozwoli na zwiększenie przepustowości trasy, umożliwiając przejazd większej liczby pociągów jednocześnie. Nowe podstacje zostaną zlokalizowane w Woszczelach, Wydminach, Giżycku, Martianach i Linkowie. Dzięki inwestycji możliwe będzie osiągnięcie prędkości do 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz do 120 km/h dla towarowych.

Od lat PKP PLK przygotowuje linię kolejową Ełk – Giżycko – Korsze do elektryfikacji. Modernizacja linii wyeliminuje konieczność zmiany lokomotyw, a także zwiększy maksymalną prędkość pociągów z 80 km/h do 160 km/h, co skróci czas podróży na trasie Olsztyn – Ełk przez Korsze i Giżycko o około 50 minut. Po zakończeniu prac przejazd ma trwać mniej niż 2 godziny.

Cały projekt obejmuje modernizację około 100-kilometrowej trasy Ełk – Korsze. Dzięki inwestycji podróżni zyskają 14 zmodernizowanych stacji i przystanków.

Przewidziano również budowę bezkolizyjnych skrzyżowań w Giżycku, Wydminach i Sterławkach Wielkich oraz przejście podziemne dla pieszych w Giżycku przy ul. Unii Europejskiej.

Sprawny ruch pociągów zapewni lokalne centrum sterowania w Korszach.

Całość projektu ma być ukończona do pierwszego kwartału 2026 roku.